Hernán Torres: "Cometimos errores cruciales y Santa Fe nos cobró; son justos ganadores"

Poco después de finalizar el encuentro contra Independiente Santa Fe, que perdió por 1-3 en casa, Hernán Torres habló en rueda de prensa y dio la ‘cara’, dando su análisis del juego y revelando las razones por las cuales cayeron este martes 20 de agosto.

“Se empezó bien, se hizo el gol, pero nos metimos atrás para facilitarles el juego directo. Rechazamos, pero no peleábamos la segunda jugada. Hay que aplicar el trabajo para lograr la meta que tenemos. Desde el aspecto mental se está luchando, nadie en la institución se ha ahorrado nada para salir de la situación en la que el equipo está”, indicó de entrada el entrenador ‘verdiblanco’, afirmando que con el transcurso del juego, los vallecaucanos fueron cometiendo errores.

Sumado a eso, Hernán Torres enfatizó en que espera que pronto el equipo agarre la idea, ya que no hay mucho tiempo y el margen de error cada vez es mínimo: “Yo quisiera que fuera ya porque todos estamos sufriendo, quisiera que el equipo agarrara la idea y la aplicara, por momentos se hacen las cosas bien, pero por otros no. A la postre tenemos resultados adversos y la presión se pone más alta, todo lo complica más. Debemos tener mucho equilibrio para mantener la situación, porque al trabajo es el que lo salva a uno. Estoy enfocado en el trabajo, en que este grupo reaccione cumple y tenga una idea clara y siempre, estamos esperando lograrlo conseguir”.

Acción de juego en el duelo entre Cali vs. Santa Fe, por la Liga BetPlay II-2024. Foto: X de Cali.

*Otras declaraciones de Hernán Torres:

¿En qué falló el equipo?

“Lo que venía mejor trabajando era la parte defensiva, pero contra Santa Fe se cometieron errores cruciales, que no se le pueden dar a equipos como esos y nos cobró. Se venía trabajando y luchando por mejorar todas las líneas del equipo, pero en l parte posterior tuvimos inconvenientes. Cometimos errores, somos justos perdedores, Santa Fe fue mejor que nosotros y a la postre, se llevaron el resultado”.

¿Qué sensaciones quedan del juego?

“Uno siempre se va triste cuando le hacen tres goles de local y más cuando se pierde 3-1, porque hubo muchas cosas y falencias que no se habían presentado y eso lo lleva a uno a buscar y mirar y recopilar, a reestructurar para lo que puede ser porque o tuvimos un buen partido”.

¿Qué enseñanza le deja esta derrota?

“Hubo mucho eco, si no tenemos un trabajo base defensivo sólido es se contagia y vamos a tener mucha inseguridad y se reflejó eso porque si se hacen las cosas mal, eso se transmite. Hicimos las cosas bien porque iniciamos ganando, pero se hace el gol y nos metimos atrás y ese no era el mensaje. No tenemos que meternos atrás con un equipo que juega directo constantemente, los metimos a nuestra zona y nos hicieron los dos goles”.