Pablo Peirano, más que 'dichoso' tras triunfo contra Cali: "Me voy contento con el equipo"

Minutos después de vencer por 1-3 a Deportivo Cali, Pablo Peirano habló ante los medios de comunicación en rueda de prensa, destacando lo hecho por Santa Fe en la Liga BetPlay II-2024. ¡El ‘león’ rugió en Palmaseca!

Enfatizando inicialmente lo que sucedió en la tempranera anotación del ‘azucarero’, el estratega ‘cardenal’ explicó lo sucedido en los primeros minutos: “Al comienzo con la pelota quieta y tiros de esquina, Cali nos condicionó a salir un poco de la parte defensiva y después el equipo mantuvo la forma, los comportamientos. Sabíamos muy bien a qué veníamos y lo que nos iba a presentar el rival, que nos generó profundidad en el primer tiempo por la banda”.

“Sin embargo, después lo corregimos y con las circulaciones y el juego hicimos el primero y el segundo gol, nos fuimos al descanso. Para la segunda parte nosotros mantuvimos lo mismo sin buscar variantes y controlamos el partido con la pelota y sin la pelota armando el bloque. Después del tercero buscamos refrescar el medio y el ataque, y más allá de unas ocasiones de ellos, el partido lo pudimos controlar y fuimos contundentes a la hora de definir. Así que estoy muy contento por el triunfo y el funcionamiento también”.

Acción de juego en el duelo entre Cali vs. Santa Fe, por la Liga BetPlay II-2024. Foto: X de Cali.

*Otras declaraciones de Pablo Peirano:

¿Cómo reaccionó Santa Fe al gol del Cali?

“Cuando recibimos el gol, fuimos a buscar el empate. Pero no es que no hayamos entrado enchufados o que nos distrajimos con el gol de Cali. No tenemos esa forma ni esa mentalidad, lo que sí nos obligó fue a empatar el partido, pero buscar el partido Santa Fe lo hace tanto de local como de visita. A veces se recibe que nos hagan un gol, tendremos que corregir, pero Santa Fe reacciona siempre antes que empiece el partido, no durante él”.

El cambio de posición de Edward López...

“En el caso de Edward, lo había observado un partido que lo vi cuando jugaba en América, lo observé en esa posición, un poco más adelantado, y estaba seguro que podía hacer esa función en el equipo. Aparte que lo hablé con él, dónde se sentía cómodo y dónde no, es un jugador con experiencia, bien dotado, entonces esto lo ayuda mucho a que se inserte en el esquema. Quedé muy contento con el desarrollo del partido”.

¿Cómo analiza a los refuerzos?

“Los que han llegado los hemos estudiado bien, antes que llagaran al equipo. Todos tienen realidades diferentes, unos tienen muchos minutos, otros pocos y otros hasta venían sin jugar. También está el tema de la adaptación de la altura, así que esta semana nos sirvió muchísimo para nivelar esos aspectos, pedimos que aporten al proyecto. Albornoz es el que todavía no ha tenido participación. Le han sacado una muela, así que ha estado días sin actividad, esperamos contar con él; se quedó en Bogotá trabajando”.