Hernán Torres salió 'caliente', tras 'amargo' debut con el Deportivo Cali, por Liga

El pasado martes, Hernán Torres le dio inicio a su etapa como entrenador del Deportivo Cali, con una difícil derrota por 0-2 frente al Deportivo Pereira, en el estadio Palmaseca. Esto, por el duelo correspondiente a la primera jornada de la Liga BetPlay II-2024.

Es por eso que, una vez finalizado el encuentro, en rueda de prensa el estratega ‘azucarero’ hizo evidente su molestia, teniendo en cuenta que este segundo semestre será retador para el equipo vallecaucano, teniendo en cuenta que, de entrada, el objetivo principal es evitar a toda a costa el descenso.

No obstante, esta derrota en casa complica las cosas, misma razón por la que Hernán Torres se ‘calentó’, especialmente por la manera en la que el equipo cedió los dos goles: “El equipo trabajó bien en el primer tiempo hasta el gol. No nos pueden hacer goles tan fáciles y más cuando trabajamos esas jugadas. Dañamos el sacrificio que se hizo con esos centros anunciados, eso lo deja a uno impactado. Cali no permite procesos y no podemos dejar ceder los puntos así”.

“El balance es negativo, cuando se pierde un partido no puede andar con paños de agua tibia de que nos paramos bien, pero el rival se llevó los puntos. La expulsión desequilibra el juego", complementó Torres, refiriéndose al cartón rojo de José Caldera, quien fue enviado al camerino a tan solo seis minutos de partido.

Acción de juego Cali vs Pereira, Liga BetPlay 2024 II @AsoDeporCali

Publicidad

*Otras declaraciones de Hernán Torres:

¿Cómo reponerse de esta derrota?

“Hay que trabajar, es lo que siempre hablamos. Tenemos que trabajar duro y estos errores no se pueden cometer. Trabajamos la pelota quieta y en el partido se nos van los puntos con una jugada de esas. Hay que seguir luchando y reaccionar ya. Hay que quitar el chip de perder todos los partidos y eso que tenemos buenos jugadores, pero hay que meter el 110% de la concentración. Los goles son pura falta de atención”.

Publicidad

¿Qué rescatar de este Deportivo Cali?

“El sacrificio cuando hubo el hombre de menos. Pereira no pasaba y nosotros fuimos ordenados, corrimos, estuvimos aplicados. En el segundo tiempo fue igual, pero el gol cambió nuestra idea del partido. Hay que salir adelante porque no hay tiempo ni plazo”.

¿Qué factores a mejorar de cara al resto del campeonato?

“Hay que hacer goles, no estamos haciéndolos; eso dará confianza. Necesitamos que nuestros jugadores tengan confianza y que puedan embocarlo y tener decisiones acertadas. Queremos un equipo enfocado, estamos trabajando en ello. Esto es un reto que vengo a pelear y que sacaremos adelante”.