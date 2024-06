Hernán Torres tendría 'pie y medio' en el Deportivo Cali: nuevos detalles sobre su futuro

Recientemente, luego de un partido en el que Emelec terminó por empatar 0-0 con Libertad, se dio el despido de Hernán Torres del equipo ecuatoriano. Según relatan desde el mencionado país, tras el encuentro, hubo una reunión entre él y la directiva del club en donde se terminó por acordar de manera mutua el finalizar su contrato para también dejar las cosas lo mejor posible.

“El Club Sport Emelec agradece al señor Hernán Torres y su cuerpo técnico por los servicios prestados hasta la fecha y, de mutuo acuerdo, damos por concluida nuestra relación contractual. Le deseamos al profesor Torres mucho éxito en su futuro profesional”, comunicó el equipo azul en sus redes sociales.

Ahora bien, tras dirigir 35 partidos, en donde ganó 12, empató 16 y perdió siete, según reporta el periodista especializado en fichajes, César Luis Merlo, Torres ya tendría pactado absolutamente todo con su nuevo equipo: el Deportivo Cali, club del que se venía rumorando que estaba tras los servicios de él.

De hecho, el comunicador es claro al decir que todo estaría cerrado de palabra y ya se encuentran haciendo los distintos trámites para que el estratega sea anunciado lo más pronto posible en el cuadro 'azucarero'. "Hernán Torres llegó a un acuerdo verbal para ser el nuevo entrenador de Deportivo Cali. Después de su salida de Emelec, ya se cruzan documento para que firme hasta diciembre de 2025", se leyó en lo publicado por Merlo.

Publicidad

Hernán Torres y su molestia con los rumores

Hernán Torres en uno de los juegos de Emelec. JUAN MABROMATA/AFP

Hace algunas semanas, el técnico colombiano habló de los rumores que lo colocaban fuera de Emelec y se mostró algo molesto por ello. Incluso, en 'El Canal del Fútbol' fue contundente a la hora hasta de pedir un papel firmado que constatara que ya tenía todo firmado con algún otro club. “Todo se tiene que hablar con hechos reales. Si usted hace una propuesta tiene que haber alguna cosa escrita o firmada, un precontrato, qué muestren lo que he firmado. Yo desde que llegué a este país me han llamado de diferentes equipos, de Colombia y de todo lado, me ha llamado mucha gente. He tenido propuestas de Perú, de Colombia, de Bolivia, pero aquí tengo un compromiso y tengo que cumplirlo”, aseguró Torres.

Publicidad

Eso sí, no dejó dudas que en el cuadro azul "me han tratado muy bien, me han respetado no solo como profesional sino como ser humano”, también agradecido con la instrucción que lo acogió varios meses.

Cabe destacar que Hernán ya ha tenido experiencia en el Deportivo Cali pues, años atrás, fue asistente de Néstor Otero y Fernando ‘El Pecoso’ Castro. Volvería a un equipo que conoce bien, con el objetivo de evitar el descenso y darle protagonismo al cuadro 'azucarero'.