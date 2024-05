Hernán Torres y los rumores que lo vinculan con el Cali: “Tiene que haber algo escrito”

Hernán Torres sigue siendo noticia por el supuesto acuerdo con el Deportivo Cali para tomar al equipo desde el próximo semestre. Sin embargo, el técnico ya en varias oportunidades en los recientes días ha mostrado su malestar por esos rumores y más porque está dirigiendo actualmente al Emelec, de Ecuador.

Este miércoles, el estratega nacido en Ibagué dio una entrevista en la que se refirió a esa chance y a la información que hay de un supuesto acuerdo con el cuadro ‘azucarero’.

“Todo se tiene que hablar con hechos reales. Si usted hace una propuesta tiene que haber alguna cosa escrita o firmada, un precontrato, qué muestren lo que he firmado. Yo desde que llegué a este país me han llamado de diferentes equipos, de Colombia y de todo lado, me ha llamado mucha gente. He tenido propuestas de Perú, de Colombia, de Bolivia, pero aquí tengo un compromiso y tengo que cumplirlo”, aseguró Hernán Torres en charla con el ‘Canal de fútbol de Ecuador’.

Seguido a eso, el técnico colombiano, actualmente en Emelec, ratificó su presente con el elenco ecuatoriano, con el que está compitiendo.

“Yo no puedo ponerme estar hablando con otros equipos sabiendo que tengo un compromiso aquí. Yo no puedo estar aquí y en otro lado, cuando termine aquí ya miraré qué hago. En Emelec me han tratado muy bien, me han respetado no solo como profesional sino como ser humano”, finalizó Hernán Torres.

Hernán Torres en uno de los juegos de Emelec. JUAN MABROMATA/AFP

Desde hace varias semanas Torres ha surgido como el principal candidato para tomar las riendas del Deportivo Cali desde el siguiente semestre de la Liga BetPlay 2024-I. Actualmente está el DT interino Hernando 'Cocho' Patiño, quien dirigió en el tramo final del 'todos contra todos', pero no logró clasificar al equipo a los cuadrangulares finales.

Hernán Torres y su enojo en Ecuador

Este mismo miércoles se conocieron también más declaraciones del estratega tolimense quien ha mostrado su malestar por tantos rumores no solo en Colombia, sino en el país vecino.

"¿Dónde he renunciado?, por favor... Está la carta que yo pasé, ¿dónde es esa carta que pasé?, como dicen (...) Mis papás me llamaron desde Colombia preocupados. De eso, que salgan a decir cosas de mí que no son correctas, ¿qué es lo malo que he hecho aquí?, venir a trabajar. Mal, bien o regular, pero he trabajado y seguiré trabajando porque esa es mi mentalidad desde que era jugador de fútbol; lo poquito que sé en el fútbol es transmitírselo a mis jugadores", dijo.