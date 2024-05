Hernán Torres se cansó de rumores que lo ponen fuera de Emelec y explotó con periodista

Hernán Torreses noticia diaria en los medios de Ecuador. Y lo último que la prensa de ese país afirmó sobre el técnico colombiano es que había presentado su renuncia al banco de Emelec. No obstante, este miércoles el tolimense salió al paso de todos estos rumores y en una extensa charla evidenció su malestar por las informaciones falsas.

"Estoy sorprendido. No pensé que aquí se manejaran tantas cosas, tanta situación, tanta especulación; estoy sorprendido de todo lo que está sucedido, de los 'ires y venires'. No sé si es con buena intención o con mala intención; si me quieren tener aquí o me quieren sacar... Yo pienso que la persona que no quiere que Hernán Torres esté aquí (Emelec) que lo diga en la cara; siempre he sido directo y así lo he hecho siempre", afirmó de entrada el colombiano en entrevista con 'El Canal del Fútbol'.

Inmediatamente, Torres Oliveros dejó claro que en ningún momento ha presentado su carta de renuncia y que lo único que ha hecho desde su arribo al histórico club de Ecuador es trabajar y tratar de transmitirle sus conceptos tácticos a sus dirigidos.

"¿Dónde he renunciado?, por favor... Está la carta que yo pasé, ¿dónde es esa carta que pasé?, como dicen (...) Mis papás me llamaron desde Colombia preocupados. De eso, que salgan a decir cosas de mí que no son correctas, ¿qué es lo malo que he hecho aquí?, venir a trabajar. Mal, bien o regular, pero he trabajado y seguiré trabajando porque esa es mi mentalidad desde que era jugador de fútbol; lo poquito que sé en el fútbol es transmitírselo a mis jugadores", pronunció el exMillonarios y Deportes Tolima.

Por último, Torres manifestó que como técnico acepta las críticas porque no se han dado los resultados esperados, pero fue enfático en decir que "desde el primer día que llegué aquí, el año pasado, a este equipo, todos los días hay cosas, no tengo paz, todos los días hay cosas diferentes; ya suelten el menú un poquito".

Y complementó: "Yo nunca he estado en un club de estos con todos los enemigos que tienen, quieren desestabilizar a todo el mundo. Como entrenador tengo que aceptar las críticas, soy un ser un humano. Al final, vence el que es justo, hay una recompensa divina. Esto es de resultados, sino gano me tengo que ir, eso es claro, así es la vida del entrenador".