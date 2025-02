Alfredo Arias no 'saca pecho' por 3-1 contra Millonarios: "No ganamos más que tres puntos"

Minutos después de haber vencido a Millonarios , por 3-1 en el estadio Palmaseca, Alfredo Arias atendió a los medios de comunicación para analizar lo que fue el compromiso.

Enfatizando en mantener los ‘pies en la tierra’, el estratega del Deportivo Cali hizo un llamado a la humildad, a pesar de la victoria: “Todo tiene un proceso de tiempo y pasos a pasos. Soy el primero en decir esto acá para que guardemos mesura”.

“Sí, se ganó un partido muy importante y a un rival que tiene jugadores en su nómina con más de tres años en el equipo y un técnico excelente, iniciamos con ocho canteranos y terminamos con siete en la cancha, que algunos de ellos son Sub-20 y oro Sub-17; todo eso a favor. Para jugar como lo hicimos hay que todos los días levantarnos, bajarnos del ego y tener la humildad suficiente para reconocer que hace muy poco estábamos muy mal”, agregó el entrenador ‘azucarero’ en rueda de prensa.

Acción de juego en el duelo entre Cali vs. Millonarios, por Liga BetPlay. Foto: Colprensa.

*Otras declaraciones de Alfredo Arias:

¿Qué mensaje envía a la hinchada?

“Quiero agradecer a los jugadores y a toda la hinchada, que nos ayuda a tener esa intensidad y concentración. Para llegar a estar donde este club está y estos jugadores merecen, tenemos que ir pasito a pasito, hasta llegar al objetivo”.

¿Cree que el equipo cambió la actitud?

“La actitud la venimos mostrando en todos los partidos, lo que pasa es que el análisis pasa siempre por el resultado y está bien, es normal, pero la actitud es una de las cosas a las cuales nunca hemos renunciado. Pero es que cuando los resultados no se dan, se buscan razones”.

¿Qué mejorar de cara al futuro?

“Necesitamos más efectividad, la tranquilidad del último pase, de una pelota quieta que no hemos podido meter. Que nos hayamos ido temprano en el marcador, hace más fácil todo el resto. El mensaje siempre es el mismo. Estamos en un equipo muy grande y debemos hacer honor a eso; primero de la entrega, luego del esfuerzo. No podemos negociar eso; ahora tengo que analizar lo que no está bien del juego y va a haber cosas que tendremos que mejorar, seguramente así será”.

¿Qué sensación le queda del juego?

“El equipo cumplió, la gente cumplió, pero seguiremos entrenando con las mismas ganas y entrega, porque no se ganó más que tres puntos. Es muy largo este campeonato, todos te compiten, hay muchos lugares en los se hace difícil traerte los tres puntos, así que tenemos que seguir en esa tónica, mantenernos entre los ocho primeros”.