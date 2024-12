Hugo Rodallega aclaró si en 2025 seguirá en Santa Fe o irá al América: “Ya firmé”

Desde que Hugo Rodallega volvió al fútbol colombiano ha actuado en Independiente Santa Fe. Sin embargo, en reiteradas ocasiones ha dicho que es seguidor del América de Cali y que algún día se ve defendiendo el escudo escarlata.

Fue por ello que cuando se supo que había renovado su contrato con el cuadro ‘cardenal’ para 2025, surgieron versiones de prensa que indicaban que el atacante aún estaría esperando una oferta de la dirigencia americana para definir qué rumbo tomar.

En consecuencia, el jugador les aclaró su situación a algunos medios de comunicación que le preguntaron sobre el tema luego del clásico frente a Millonarios en el estadio El Campín de Bogotá, donde hubo empate 1-1 con anotaciones de Falcao García, para el bando azul, y de Rodallega, para los albirrojos.

Hugo Rodallega confirma equipo para 2025, ¿Santa Fe o América?

El goleador de los ‘cardenales’ empezó diciendo que no cambiará de club: “Yo ya firmé, hace rato. Yo estoy aquí, en Santa Fe”.

Y se refirió a sus declaraciones sobre el América: “Lo que yo dije no es un secreto, toda la vida he dicho que soy hincha del América y a los hinchas de Santa Fe obviamente les molestó y yo los entiendo, pero saben que cuando me colocó la camiseta de Santa Fe voy con todo y entrego todo”.

En ese sentido, ratificó que su profesionalismo no está en duda y que le apunta a grandes objetivos para el año que viene: “Ya acabamos de firmar la renovación de contrato y acá estamos, firmes. Vamos a pelear el 2025”.

Es así como Rodallega tendrá competencia internacional el próximo año, ya que los ‘cardenales’ tienen asegurado cupo a Copa Libertadores o Sudamericana, lo que se definirá en el remate de la Liga Betplay 2024 .

Por ahora, se alista con el resto de sus compañeros para cerrar 2024 con el partido de local frente a Atlético Nacional, programado para el domingo 8 de diciembre, válido por la última jornada del cuadrangular A y en el que Santa Fe está obligado a ganar para ir a Libertadores.