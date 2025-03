Hugo Rodallega contó por qué se enojó con Daniel Ruiz: dio detalles de la discusión

Independiente Santa Fe continúa con su buena racha en la Liga BetPlay I-2025 . Este sábado 22 de marzo, se impuso por 3-2 sobre Millonarios , llegando a los 19 puntos en la tabla de posiciones. De esa manera, completó su cuarta victoria en los últimos cinco partidos disputados, donde el otro fue un empate. Sin embargo, no fue fácil y así lo expresó Hugo Rodallega, quien es el capitán del 'león', en rueda de prensa posterior al compromiso que se disputó en el estadio El Campín.

"No diría que fue el mejor partido, solo cumplimos con la tarea que era ganar el clásico. Nos vamos contentos, orgullosos y felices por lo hecho. Es cierto que tuvimos dominio desde el principio, siendo agresivos y buscando el gol, rematando de todos lados y haciéndole daño a Millonarios, pero la intención era ganarlo. La cabeza está puesta en el siguiente juego y lo que se hizo, ya queda en el pasado. Quizá, en clásicos anteriores, no habíamos tenido efectividad y esta vez sí", afirmó.

Pero no fue de lo único que habló. En el desarrollo del encuentro, se presentaron polémicas, hubo pierna fuerte y hasta se dieron discusiones. En una de estas, Hugo Rodallega fue protagonista, al encararse con Daniel Ruiz, mediocampista del conjunto 'embajador'. Se dijeron de todo, hubo empujones, quedaron cara a cara y tuvieron que separarlos. Al respecto, se pronunció el delantero, quien fue homenajeado ante su hinchada por completar los 100 partidos con la camiseta roja.

"Esto es un clásico y así son. Si no se pelea y no se guerrea, es difícil. Se viven así, de esa manera. Estoy seguro de que ellos también lo vivieron así. De hecho, estoy convencido de que el miércoles será igual, con pelea, guerra y el que más apriete. Ya lo que pasó con Daniel Ruiz, son cosas que quedan en la cancha. Simplemente, me hice sentir. Yo también tuve la edad de él, fui joven y solo le dije que aprendiera a respetar, pero ya está, son cosas que quedan adentro del campo", contó.

Hugo Rodallega aclaró rumores. Foto: Santa Fe.

Rueda de prensa de Santa Fe, tras la victoria 3-2 sobre Millonarios