Hugo Rodallega y su futuro: así respondió el Presidente de Santa Fe sobre el goleador

Santa Fe vive un dulce momento en la Liga I 2024 del fútbol colombiano y con 13 puntos lidera su cuadrangular, después de haber derrotado 2-0 a La Equidad, en el estadio El Campín. Ahora se viene una semana de preparación pensando en la visita al Deportes Tolima, en la fecha seis de su grupo, en la que de empatar o ganar clasificará a la finalísima del primer semestre del año.

Y en la previa de días definitivos, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', uno de los invitados fue Eduardo Méndez, presidente de los 'cardenales', quien se refirió con respecto al actual grupo que dirige Pablo Peirano, también mencionó sobre Hugo Rodallega y su futuro y lo que se viene en la visita al estadio Murillo Toro, de Ibagué.

De esa manera, Méndez comentó que "el café con Peirano lo voy a tener en una media hora con él, él debe estar programando la semana, miraremos cómo logramos desarrollar el plan que él tenga (en la previa del partido contra Tolima)".

En medio de la entrevista, al máximo dirigente de los rojos de Bogotá le pusieron sobre la mesa todo lo relacionado con el futuro de Rodalega, quien acumula 11 goles en la Liga I y que se ha convertido en referente de los aficionados del león.

Publicidad

"Rodallega termina en diciembre contrato. Y si con alguien puedo haber bien es con él, como un buen profesional. Con él nunca tuve un problema en extender el contrato. Es una persona preparada para competir, que es muy importante en mantener la unidad el equipo. Yo estoy seguro que ahora no habrá problema extender su contrato", precisó Méndez.

El Presidente también resaltó que la positiva campaña de Santa Fe se basa en "que hay un equipo, todos están trabajando como equipo, están funcionando bien todos, tienen claros los objetivos. Ya lo demás es lo que viene haciendo con ellos el técnico Peirano, que para eso se contrató".

Publicidad

¿Hinchas de Santa Fe podrán asistir al partido frente a Tolima, en el Murillo Toro?

"Pues nosotros hemos peleado para que no exista ese cierre. Nosotros creemos que no se deben cerrar, que esto es un deporte. En el Comité de convivencia de ahora (este lunes) lo estudien y analicen bien. Pero pues ahí no tenemos ni voz ni voto", dijo Eduardo Méndez.