Alexis García: "A los jugadores de Equidad los quiere Real Madrid, Manchester City..."

Las frías estadísticas indican que La Equidadno ha logrado sumar puntos en los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay I 2024 del fútbol profesional colombiano. La última derrota fue el domingo pasado por un 2-0 frente a Santa Fe, en El Campín, y tras el compromiso nuevamente el técnico Alexis García dejó algunas particulares declaraciones.

Esto se dio debido a que son varios los nombres de jugadores del equipo bogotano, encabezados por los volantes Johan Rojas y Élan Ricardo, que han sonado para clubes de nuestro país e incluso para marcharse al exterior.

"Yo los he llamado los cantos de sirena, porque pasa mucho en La Equidad. Nosotros regularmente tomamos jugadores que están en formación y los convertimos en figuras. Entonces ya todo el mundo los quiere y son jóvenes. Llega el bombardeo de empresarios, de gente deseándolos porque no he oído de los clubes pero sí de los empresarios, todos los quieren y todos los meten en el Real Madrid, en el Barcelona, Manchester City, todos esos cantos de sirena. Así uno no los crea, en los chicos de 19 o 20 años, calan", explicó 'El Maestro' García a la prensa, tras perder con los 'cardenales'.

Santa Fe vs. La Equidad

El entrenador de La Equidad siguió y agregó que "nos ha pasado en los últimos torneos en donde hemos clasificado, se ha favorecido el club, pero se ha perjudicado el rendimiento del equipo. De todas maneras, yo siempre lo he dicho, en realidad al final es más importante el club que el equipo, porque el club es el que sostiene todo el andamiaje económico para que que un equipo pueda subsistir".

Para Alexis García se cumple una parte de la tarea al promover nuevos talentos, pero a la par se frenan los objetivos colectivos en cuanto a los resultados se refiere. Así el DT comentó que "me alegro mucho cuando formo jugadores, que todo el mundo los apetece y que antes nadie los conocía. Pero al final se perjudica mucho el trabajo de uno, aparte, tuvimos un problema grande, este equipo está con una nómina de muchos peladitos. Todos los que están afuera y se lesionaron. Hoy por ejemplo el equipo mejoró con el ingreso de Pallares que vino lesionado toda la final, su solo presencia en un pie porque no está todavía bien, tranquilizó la defensa".

Ahora, se espera que La Equidad tenga un cierre digno en la sexta fecha, en la que recibirá el próximo fin de semana a Once Caldas, en el estadio de Techo.