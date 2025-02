Ídolo de la Selección Colombia se 'bajó del bus' para dirigir a Santa Fe

En Independiente Santa Fe el ambiente está tenso luego de la salida del director técnico Pablo Peirano, quien no logró avanzar de fase en la Copa Libertadores y lo pagó caro. Por eso, en el conjunto cardenal ya están analizando las hojas de vida para elegir y anunciar a su nuevo timonel. En medio de esa incertidumbre, un ídolo de la Selección Colombia sorprendió al declarar que no lo interesaría ser entrenador del rojo capitalino.

Se trata de Faustino 'El Tino' Asprilla, exfutbolista que ahora es panelista deportivo y que se volvió viral en redes sociales en medio de una discusión sobre el futuro DT de los cardenales.

Para el histórico jugador, Santa Fe no se puede poner a inventar y debe contratar a alguien de la entraña de su equipo. No obstante, se puso como ejemplo e hizo una revelación. "Tienen que traer a alguien que conozca al equipo, que tenga el ADN. Yo por ejemplo no dirigiría a Santa Fe", manifestó el nacido en Tuluá.

Lo cierto es que para el conjunto albirrojo ya han sonado entrenadores como Alberto Gamero, ex Millonarios, y Rafael Dudamel, quien fue campeón con Bucaramanga en la Liga I-2024, justamente tras vencer en la final a Santa Fe desde los tiros del punto penalti.

Equipos y estadísticas de Faustino Asprilla

El delantero tuvo una carrera destacada en varios equipos de Colombia, Italia, Inglaterra, Brasil, México, Chile y Argentina. Debutó en el Cúcuta Deportivo en 1988 y luego pasó al Atlético Nacional, donde mostró su talento goleador. Su gran salto lo dio al fichar por el Parma en 1992, equipo con el que vivió dos etapas y conquistó títulos internacionales. En la Serie A italiana anotó 26 goles en 96 partidos, siendo pieza clave en la obtención de la Recopa de Europa y la Supercopa de la UEFA.

En 1996, se unió al Newcastle United de la Premier League, donde marcó 9 goles en 48 partidos y es recordado por su triplete en la Champions League ante el Barcelona. Luego, tuvo breves pasos por Palmeiras y Fluminense en Brasil, así como por el Atlante en México y una segunda etapa en Atlético Nacional. Cerró su carrera con cortas estadías en Universidad de Chile, Cortuluá y Estudiantes de La Plata.

En total, disputó 450 partidos oficiales y anotó 146 goles, con una media goleadora de 0.32. Su talento, velocidad y regates lo convirtieron en uno de los futbolistas más emblemáticos de Colombia en la década de 1990.