Iván Mejía Álvarez y el equipo de sus amores en el fútbol colombiano

Iván Mejía Álvarez es uno de los periodistas deportivos más importantes de Colombia. Su trayectoria profesional, su estilo frentero y directo y sus conceptos futbolísticos hicieron carrera durante años en medios de radio, prensa y televisión. Y así, el vallecaucano, hoy de 73 años y retirado de la actividad periodística, fue el invitado al programa 'Se dice de mí', de Caracol Televisión, y tocó varios temas relacionados con el balompié.

Uno de ellos tuvo que ver con la revelación de Iván Mejía Álvarez sobre su equipo preferido en el fútbol de nuestro país.

"Mi papá era hincha de Santa Fe. Me llevó a un partido entre Millonarios y América en 1958, ganó Millonarios 4 a 1, ese día me hice hincha del América. Desde ese día me gustó. Puede ser con que siempre he estado con los más débiles, me cayó bien el rojo, me encanta la 'mecha', no lo niego", contó Mejía Álvarez, en uno de los apartados de la charla.

Pero eso no fue todo. Además se declaró "enfermo siempre por el fútbol internacional". Por esa razón, hace años fue famosa una antena parabólica que trajo desde el exterior y que instaló en su casa, en el norte de Bogotá. "En esa parabólica grababa los goles, de ahí salió el maravilloso show del gol del Noticiero Cripton. Eso me sirvió para tener material competitivo y para ganarme unos pesos".

Iván Mejía Álvarez también destacó lo que hizo durante años de trayectoria profesional, estando en cubrimientos de los eventos más importantes del planeta. "Estuve en nueve mundiales, en tres Juegos Olímpicos, Copas América, tengo de todo. Pude hacer una carrera buena, interesante, con mucha audiencia, con enemigos y amigos para el que dice cosas. La verdad es que tengo los mejores recuerdos", destacó el nacido en Cali, el 16 de septiembre de 1950.

El periodista también declaró su amor por el golf, deporte que práctica con sus amigos en su lugar de residencia en la ciudad de Cartagena, en donde pasa sus días desde hace un buen tiempo, en medio de la tranquilidad y la felicidad.

