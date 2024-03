Gustavo Costas habría tomado trascendental decisión con Juan Fernando Quintero en Racing Club

Recientemente, Racing Club tuvo que jugar el partido por la jornada 8 de la Copa de la Liga Argentina contra Platense, encuentro que finalizó con un marcador de 0-0 y el cual no terminó por convencer a ninguno de los dos clubes.

Para este juego, Juan Fernando Quintero hizo parte del banco de suplentes e ingresó en el segundo tiempo jugando la totalidad del complemento del partido, siendo uno de los jugadores que más logró aportar en materia ofensiva, aunque sin lograr vencer las redes rivales.

"Lo habíamos hablado con él y quedamos en que fuera al banco", explicó Gustavo Costas, técnico de la 'academia', luego de empatar contra el 'calamar', en la posterior rueda de prensa respecto a la ausencia del 'JuanFer' en el once inicial, dejando en claro que no fue por un tema de recaída de su lesión de esguince externo en su rodilla izquierda, sino que, simplemente, quería darle un poco de descanso al zurdo.

Ahora bien, el cuadro de Avellaneda volverá a la acción prontamente, pues tendrá que enfrentarse a Sarmiento de Junín el próximo martes 5 de marzo en el estadio Presidente Perón, más conocido popularmente como El Cilindro y, según indica el medio 'Olé', Costas habría tomado ya una clara decisión respecto a Juan Fernando Quintero para este encuentro.

Publicidad

Basado en lo informado por el medio previamente citado, el estratega argentino, basado en que Sarmiento es un equipo que se cierra mucho en zona defensiva, requeriría de las capacidades de Quintero para este encuentro en materia de creación de juego, pases directos y toma de decisiones para vulnerar al rival que, muy probablemente, tome una postura cautelosa a la hora de enfrentarse a Racing.

Con la probable entrada del colombiano en el once inicial, Baltasar Rodríguez sería quien ahora forme parte del banco de suplentes para este partido, siendo uno de los posibles revulsivos, en caso de necesitarlo, para el próximo encuentro de la Copa de la Liga.

Publicidad

¿Qué pasa con Roger Martínez en Racing Club?

Roger Martínez celebra su gol con Racing, en la Liga Argentina Getty Images

Roger Martínez no ha sido muy tomado en cuenta para lo que han sido los más recientes encuentros de Racing. En el Clásico de Avellaneda, el colombiano hizo parte del banco de suplentes y sin obtener minutos. Sin embargo, en el partido contra Platense, entró para el segundo tiempo y pese a que no pudo lograr el objetivo del gol, dejó buenas sensaciones tomando un rol más asociativo con sus compañeros.

No obstante, no se sabe si será tenido en cuenta para ser parte del once inicial del equipo 'albiceleste' para el encuentro contra Sarmiento o si es que volverá a ser parte del banco de suplentes, esperando su oportunidad para el segundo tiempo.