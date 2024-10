Jaguares vs Nacional, EN VIVO: hora y dónde ver el partido de la Copa Betplay

Este fin de semana será atípico para Atlético Nacional , pues dentro de su calendario no tendrá agendado partido por Liga Betplay, sino que tendrá que afrontar el duelo de ida de los cuartos de final de la Copa Betplay, que tendrá en Jaraguay frente a Jaguares de Córdoba.

El encuentro se dará este sábado 19 de octubre y se podrá ver desde las 5:00 de la tarde, por la televisión cerrada. Jaraguay espera tener el acompañamiento de los hinchas locales, luego de prohibir la entrada de algunas barras de Atlético Nacional, por lo recientes sucesos con los aficionados del club 'verdolaga'.

Los antioqueños esperan reflejar el buen momento que pasan en la Liga, de la mano de Efraín Juárez y poder dar el primer paso en busca de un cupo en las semifinales del campeonato. Por su parte, los ‘felinos’ han hecho todo el camino copero y es su única esperanza en la temporada, tras estar prácticamente eliminados en la Liga.

En otros juegos de cuartos de final de la Copa, América de Cali venció 2-0 al Deportivo Cali; mientras que Bucaramanga derrotó 2-1 al Pasto, en condición de visitantes. Boyacá Chicó y Medellín se enfrentarán el próximo lunes 21 de octubre, en la ciudad de Tunja.

¿Cuál ha sido el camino de Nacional en la Copa Betplay?

El conjunto dirigido por Efraín Juárez disputó los octavos de final de la Copa frente a Alianza, donde empató en el juego de ida 1-1, en Valledupar. Pero en Medellín, la historia fue diferente y se impusieron 2-1, con anotación de William Tesillo y Andrés Felipe Román.

¿Cómo ha sido el camino de Jaguares en la Copa Betplay?

Los monterianos comenzaron su trasegar en la primera ronda, donde no tuvieron problema en superar a Atlético F.C., con un global de 4-2. En la segunda fase, los dirigidos de Hubert Boderth se enfrentaron a Llaneros, que le dio un duro desafío, con una serie igualada 3-3. Desde los penaltis, Jaguares se impuso.

La tercera ronda también estuvo llena de emociones para Jaguares, que tuvo que sufrir para eliminar a Tigres. En la ida, los bogotanos se quedaron con el triunfo 5-3; pero en Córdoba, el triunfo fue para los locales por 3-0.

En octavos de final, la víctima de Jaguares fue Envigado, con un 0-0 en la ida y un triunfo 1-0, en Jaraguay para los cordobeses.

¿Cuáles son las otras llaves de la Copa Betplay?

América vs Deportivo Cali

Bucaramanga vs Pasto

Atlético Nacional vs Jaguares

Medellín vs Chicó