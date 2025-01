Javier Gandolfi, entrenador de Nacional: "El equipo tiene jerarquía y Once Caldas lo sintió"

Tras la victoria por 4-0 frente a Once Caldas , Javier Gandolfi atendió a los medios de comunicación y se refirió a las sensaciones que quedaron con su debut en Liga, al mando de Atlético Nacional.

“Teníamos poco tiempo para trabajar y hemos tratado en este poco tiempo de llevarle información al jugador, sin sobrecargarlo. En los primeros minutos fuimos muy superiores al rival, pero nos faltó convertir. Sin embargo, el premio tuvimos el premio al finalizar el primer tiempo. Ya en el complemento tuvimos la una ventaja superior al rival”, indicó de entrada el estratega ‘verdolaga’.

Sumado a eso, Gandolfi destacó las cualidades del cuadro paisa, que al final lo hizo quedarse con los tres puntos, frente al Once Caldas: “El equipo tiene jerarquía, maneja los tiempos y el rival lo siente. Manejamos muy bien el balón y en gran parte del partido, en la recuperación se hizo bien y Once Caldas la pasó mal la mayor parte del partido”.

Jugadores de Atlético Nacional festejando triunfo en Liga. Foto: Colprensa.

*Otras declaraciones de Javier Gandolfi:

¿Qué se lleva de la hinchada de Atlético Nacional?

“A la distancia se vive de una manera diferente y cuando lo vives en vivo es potencia. Nacional tiene la mejor hinchada del país. Uno queda sorprendido desde que pisa el estadio y ese número doce jugó un partido importantísimo, por eso solo tengo palabras de agradecimiento”.

¿Cómo sintetiza el triunfo por Liga?

“Creo que parte del primer tiempo por ahí entramos en una nueva, en la cual entramos en el ritmo del rival, pero tuvimos el premio en el primer tiempo, de igual manera, son situaciones que se tienen que manejar, pero todo sigue. Corregir con este triunfo es mucho más fácil, debemos seguir reforzando porque soy un convencido del que, cuando las cosas se hacen bien, hay que seguirlas reforzando”.

¿Ya tiene al equipo titular definido?

“El resultado me ayudó mucho, no a cuidar, pero sí a tomar decisiones anticipadas que en otro partido no se puede tomar, y que tengan minutos, antes de una final, es beneficioso para todos. Hay una competencia interna, pero todo pueden jugar. Tenemos unos seres humanos que nos recibieron y abrieron el corazón; este plantel, no es casualidad lo que logró”.

“Yo siempre pongo lo mejor en el campo, el que está al cien por ciento. Yo no analizó el resultado, sino rendimientos”.

Nacional venció por 4-0 a Once Caldas, en la Liga BetPlay I-2025. Foto: Colprensa.

Los goles…

“El tema de los goles, o te lastima o te alimenta y lastimamos a Once Caldas. Les dije a los muchachos, herimos al rival con el gol finalizando la primera parte. Yo trabajo con mis ideas y mis formas. Del cuerpo técnico anterior no voy a hablar”.