Javier Gandolfi: "Sueño con levantar esta copa con Nacional, sería un orgullo y placer"

Javier Gandolfi, director técnico de Atlético Nacional, compareció este miércoles 5 de febrero ante los medios de comunicación, previo a lo que será la finalísima de la Superliga contra Bucaramanga . El argentino lamentó que en el juego de ida en el Atanasio Girardot no tuvieran esa finura, pero confía en sus plantel para tratar de dar la vuelta en el Américo Montanini. La serie está 1-1.

El timonel de 44 años sueña con levantar el trofeo con los 'verdolagas', especialmente por los jugadores, que han hecho un trabajo notable en este inicio del 2025 y en parte del semestre anterior. Los futbolistas se han ido acoplando a este nuevo cuerpo técnico, tras la marcha del mexicano Efraín Juárez.

A continuación, las declaraciones de Javier Gandolfi:

¿Qué novedades presentará Nacional y que hará para llevarse la Superliga?

"En primer lugar, el once que vean mañana es el que está preparado para ganar la final. En varias ocasiones me escucharon decir no importa el nombre y el apellido, pongo el que está mejor. Obviamente que cuando tengo bajas por lesiones hay que tomar decisiones, pero confío cien por ciento en lo que tengo, en el material y le transmito esa confianza al jugador. Mañana (jueves) seguramente aparecen las emociones, pero de mi lado es darle la tranquilidad, si hacemos el trabajo que tenemos que hacer, los chicos disfrutarán la final y daremos un paso muy importante".

Javier Gandolfi, director técnico de Atlético Nacional. X @nacionaloficial

¿Qué le faltó a Nacional en el partido de ida de la Superliga?

"Nos encontramos con un gol de vestuario, cuando te convierten tan temprano nos golpes duros. ¿Qué nos falto? Un poco más de fineza, creamos situaciones de gol, la verdad estoy tranquilo porque lo fuimos a buscar, el rival te presenta un lo que medio bajo; la serie está abierta y mañana desde que suene el silbato lo vamos a buscar".

¿Cómo está viviendo esta final de la Superliga 2025?

"Tengo dos años y medio dirigiendo y por ahí hablar de tres finales a unos les puede sonar poco o mucho, lo que sí puedo decir es que tantas finales es que una se te de. Sueño con mañana con levantar esta copa, especialmente por ellos porque tenemos esta posibilidad, sería un orgullo y placer conseguir este título. Por ahí fue un golpe duro para ellos la salida del técnico que estaba, mañana seguramente va a ser un día especial para todos".

¿Cómo son esas horas previas a la final?

Anímicamente estamos muy bien, cuando venís de un resultado positivo ayuda, pero te puedo asegurar que una final es distinta a todo, la sangre corre distinta, estamos ilusionados, confiados en el grupo de trabajo jugadores que tenemos; hay mucha fe".

- Los aspectos a corregir para el partido de este jueves

"El rival con sus armas se llevó lo que a buscar y nosotros nos quedamos con ese sabor agridulce por no haberse llevado la ventaja, pero en lo personal y en el interior confió en que el equipo va a crear situaciones, pero va a estar más efectivo. Si el resultado es negativo, que no creo, el responsable soy, si el resultado es positivo, es de los jugadores".

¿Cómo se ha sentido desde su llegada a Nacional?

"La verdad desde que desde el primer día me sentí como en mi casa, esa es la realidad y lo dije: nos vinimos acoplar a lo que venían trabajando. Para nosotros era muy difícil llegar a un equipo donde fueron bicampeón y lo teníamos bien claro, el trabajo es día a día, el funcionamiento que buscamos es con trabajo. En la Liga se consiguieron resultados positivos, en la final el resultado no era el que buscamos, pero estamos en el camino correcto, la gestión que estamos haciendo en ambas partes ha sido clave".