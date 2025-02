¿James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado juntos como en Selección? Movimiento inesperado

Juan Guillermo Cuadrado es uno de los pocos jugadores de la reciente época dorada de la Selección Colombia que clasificó a los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, que se mantiene aún en la élite, en Europa, siendo pieza importante en un equipo protagonista como lo es el Atalanta, de Italia.

Y esa vigencia y disciplina del nacido en Necoclí, a pesar de tener 36 años, lo podría llevar a asumir un nuevo reto a mitad de año de este 2025, aunque eso sí, afuera del Viejo Continente.

Juan Guillermo Cuadrado podría juntarse con un amigo y compañero de Selección Colombia, nada más y nada menos que James Rodríguez, quien se convirtió recientemente en la estrella del León, de México, y podría atraer otras figuras de nuestro país como en el caso del habilidoso extremo antioqueño.

Juan Guillermo Cuadrado y las negociaciones con el León de México

“Exclusiva. Club León del grupo Pachuca negocia por Juan Guillermo Cuadrado, del Atalanta”, fue la información que dio el periodista Matteo Moretto en sus redes sociales.

Lo cierto es que no sería extraño que empezaran estas charlas del equipo de Guanajuato por el experimentado futbolista colombiano, ya que hace algunas semanas el propio Cuadrado decidió dejar unas declaraciones que al parecer llegaron hasta las oficinas de los directivos del cuadro ‘esmeralda’.

“Para él es algo bueno, porque sabemos la calidad de fútbol que tiene. Es increíble y antes de ir a México estuve hablando con él, preguntándole si sí se daba o no. Contento por él porque va a tener la oportunidad de seguir jugando, demostrando en un gran club como León que ha tenido bastantes colombianos. Él le puede aportar la calidad que tiene, la experiencia de un gran jugador y esperemos que le puedan dar los minutos que necesita, porque cuando tiene minutos la calidad enseguida se ve. Me gusta mucho el fútbol mexicano. Ha tenido bastantes colombianos, es interesante. Si el panita me llama, estoy a disposición para correr juntos”, fueron las palabras del oriundo de Necoclí.

La presencia de James Rodríguez en el León y en especial en el balompié mexicano, sumado a los varios colombianos que militan en el país 'manito', podría ser un atractivo importante para que Juan Guillermo Cuadrado pueda ser un refuerzo de lujo para el cuadro de Guanajuato, que disputará el Mundial de Clubes en Estados Unidos, del 15 de junio al 13 de julio.

¿Cómo le ha ido a Juan Guillermo Cuadrado en Atalanta?

En la presente temporada el equipo de Bérgamo está siendo protagonista en la Serie A de Italia y en la Champions League. El colombiano no es titular indiscutible, pero sí viene sumando una buena cantidad de minutos. Lleva 18 apariciones en la actual campaña con la 'Diosa', con once encuentros en el Calcio, seis en la Liga de Campeones y uno más en la Copa de Italia. En sus registros aparecen tres asistencia hasta la fecha.