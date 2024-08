Jhon Ortiz, DT del Cali femenino: "La clave para ganar la final contra Santa Fe: tener fe"

La gran final del fútbol femenino se viene calentando y en esta ocasión el director técnico del Deportivo Cali, Jhon Ortiz, analizó el encuentro y hasta se atrevió a hacer un recuento de lo que significó esta temporada que fue un gran reto para el cuadro 'azucarero'.

En primera instancia, quiso hablar de qué es lo que planteará para la gran final contra Independiente Santa Fe. "La idea es tener una claridad en el trato del juego con las jugadoras. Afortunadamente, hemos podido contar con buenos grupos que han entendido lo que se quiere desde la parte técnica y táctica", aseguró.

"Después de encontrar una idea de juego, pudimos llegar a la final. Supimos sufrir en ciertos momentos, pero estas muchachas fueron valientes y guerreras, afrontando un torneo con 15 jugadoras, lo cual no era fácil. Primero, le damos la gloria a Dios por permitirnos alcanzar una final más", agregó.

Tras ello, aseguró que la pausa que hubo en medio de la temporada les vino de gran manera para llegar hasta donde están. "Para nosotros, el pequeño parón que tuvimos nos vino muy bien, ya que necesitábamos recuperar a las jugadoras que sufrieron lesiones importantes, así como otras por fatiga y acumulación de minutos", declaró Ortiz.

Publicidad

"Nos vino bien más allá del ritmo de competencia, ya que hicimos pequeños reajustes desde lo físico y táctico. Esto se reflejó en la preparación, con unos tres o cuatro partidos, incluso con una sub-20 masculina nos preparamos. El nivel que han mostrado las muchachas en este parón ha sido muy bueno y esperamos que se transmita mañana en la gran final", sumó a su explicación el estratega.

Deportivo Cali femenino celebra su paso a la final Foto: Deportivo Cali

Más declaraciones de Jhon Ortiz

Publicidad

Respecto al impacto psicológico que ha tenido el Deportivo Cali...

"Algunas personas se han vinculado externamente al club y han apoyado al Deportivo Cali femenino desde la parte mental. Lo positivo es que las jugadoras han sido muy receptivas al recibir y compartir este apoyo. Sabemos que estamos jugando una final, pero también hay que considerar el respaldo de sus familias. Este apoyo ha sido positivo para interactuar con todas las personas a su alrededor. Físicamente, nos vino muy bien el parón para recuperar, y creo que esto tendrá un efecto multiplicador positivo que debe reflejarse mañana en la cancha".

¿Qué opina de las distintas lesiones que sufrió y aún sufre el Deportivo Cali?

"Con respecto a las lesiones, las más graves aún necesitan tiempo para recuperarse. Lo he discutido con todas las jugadoras y es algo complejo de manejar. No es fácil tener seis lesiones de la misma característica en una temporada, pero el Deportivo Cali ha sabido atacar la parte mental, que era lo primordial. Las jugadoras respondieron bien, asimilando que, aunque no hay muchos cambios disponibles, debían luchar por sus posiciones. Esto nos fortaleció. El parón nos ayudó a recuperar, como en el caso de Manuela Pavi, a quien ayer le hicieron una resonancia. Estamos esperando la autorización del departamento médico para ver si puede estar en el banco mañana. No queremos arriesgarla si aún siente un pequeño dolor".

¡Un mensaje para motivarse! De la mano de Dios y las bendiciones recibidas, el Cali va a por la estrella...

"Algo importante es que siempre tenemos fe. Lo digo en mis charlas con las jugadoras: si no estamos con Dios, no creemos en el trabajo ni en nosotros mismos, nadie más lo hará por nosotros. Cada mañana, al salir de sus casas, reciben bendiciones y oraciones de sus familias, y deben saber recibirlas con fe y ganas. Iniciar de local nos da poder, y queremos sacar un marcador amplio para ir tranquilos a Bogotá. Tranquilos, pero no relajados. Santa Fe es un equipo que juega muy bien, joven y con un buen circuito en el medio campo. La clave estará en tener fe en lo que hacemos, confianza en el trabajo y creer en nosotros mismos".

Deportivo Cali femenino en concentración para la final del Fútbol Colombiano Foto: Dep Cali Fem