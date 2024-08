Omar Ramírez: "Lo de Santa Fe es de admirar; no es casualidad que tenga tres títulos"

Este sábado 10 de agosto, previo a la gran final de ida entre Deportivo Cali e Independiente Santa Fe por la Liga femenina, Omar Ramírez y María Camila Reyes tomaron la palabra en rueda de prensa, analizando lo que será el primer partido de la serie en territorio vallecaucano.

“Creo que esto es merecido por ambos equipos, el haber superado tantos obstáculos, circunstancias que se dieron a lo largo del campeonato. Lo de Santa Fe es de admirar, de poner la lupa porque un nuevo proceso con jugadores jóvenes y debutantes, se apostó a un nuevo proyecto y hoy estamos a la puerta de un nuevo título que seguro lo vamos a pelear hasta el final", indicó de entrada el estratega ‘cardenal’.

Sumado a eso, Ramírez analizó lo que será esta nueva final, enfatizando en que las ‘azucareras’ tiene un historial muy favorable a su favor: “Cali es el único club del rentado local que a Santa Fe le ha costado, no es un secreto y se perdió un título en el 2021. Pero hablando de estadísticas, a mí no me ha ido mal contra ellas, entonces tenemos un compromiso con la historia y tenemos la ilusión de cambiarla”.

Acción de juego en el duelo entre Cali vs. Santa Fe, por la Liga femenina 2024. Foto: DIMAYOR.

“Desde el día uno dije que la idea era quedar en la historia, sabía que era un compromiso y la vara estaba muy alta, porque llegaba a la mejor institución del fútbol femenino en el país. Cuando llegué a Santa Fe tenía dos títulos y una final de Libertadores, pero hoy tener la posibilidad de ganar un título más me ilusiona mucho. Hay un deseo grupal e institucional, que es ganar el bicampeonato. En el equipo hay una mística, no es casualidad que tengamos tres estrellas”, concluyó Omar Ramírez en rueda de prensa.

“Siento como si fuera mi primera final”

María Camila Reyes, como una de las referentes y capitana de Santa Fe femenino, también habló en la rueda de prensa, previo a la final, enfatizando en su presente futbolístico y lo que le dejó su experiencia en los Juegos Olímpicos.

“En lo personal me siento muy feliz de estar acá, de disputar una nueva final con Santa Fe. Lo vivido en los Juegos Olímpicos es una experiencia que me ha marcado mucho en todos los aspectos, haber podido vivir esa experiencia desde la parte deportiva, me hace abrir un poco mas el panorama a todo lo que hay que trabajar y lo que hace Colombia en el futbol femenino2, afirmó inicialmente la jugadora bogotana.

María Camila Reyes, capitana de Santa Fe femenino. Foto: X de @LeonasSantaFe.

Sumado a eso, dejo ver su felicidad y alegría por poder levantar otro título más con las ‘cardenales’: “Me da mucha ilusión volver a jugar una final, volver a levantar un título es lo que más deseo. Vengo con mucha motivación y ganas que arranque esta final. Disputar una final siempre va a tener un valor agregado, para mí es como la primera vez, me siento con muchas ansias de que empiece ya el pitido inicial”.