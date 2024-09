"Jhon Ospina nos ha perjudicado, era mano de Celis, pero no soy especialista en arbitrajes"

César Farías mostró su desazón por la derrota de Junior en condición de local por marcador de 3-4 frente a Águilas Doradas en el marco de la undécima jornada de la Liga Betplay II-2024. De otro lado, en medio de su charla con la prensa, el DT venezolano al servicio del 'tiburón', cuestionó el arbitraje de Jhon Ospina.

"Claro que da amargura y da rabia, pareciera mucho premio en el momento, marcamos un gol que nos anulan. Hay muchas cosas para corregir, pero hubo carácter para jugar el partido. Me queda la mala sensación y se lo dije a Ospina con mucho respeto porque es un árbitro que me ha tocado muchas veces en Eliminatorias, en Copa Libertadores, en el torneo colombiano y es un gran árbitro, pero hoy (domingo) no fluyó el partido como acostumbra él a fluirlo, el partido fue accidentado, interrumpido, para que nos dieran el penalti fueron siete minutos y cuando vamos al tiempo extra quedan siete minutos, el equipo entra en un bache emocional por el momento", pronunció de entrada el DT del elenco 'currambero'.

Farías habló fuerte y claro sobre la mano del final por parte de Guillermo Celis, de Águilas Doradas , y que su 'staff' y los jugadores del Junior en cancha protestaron a Ospina y además solicitaron que la revisaran en el VAR, pero eso no ocurrió.

Junior vs. Águilas Doradas en acción de juego en el Metropolitano. Foto: Colprensa

"Ahorita me enseñaron la mano, yo no soy un especialista en reglamento de arbitrajes, me he especializado para el juego, pero fue una mano muy clara y después no sé la rigurosidad con la que se pitaron los penaltis nuestros y cómo tardaron siete minutos. Se detuvo el juego totalmente y eso nos perjudicó no tener fluidez en el juego, se jugaron apenas por cada tiempo 21 minutos, eso es muy poco; eso me deja una sensación amarga. Y después que si la mano de Víctor (Cantillo) que si la echan para atrás, tiene la mano en el cuerpo, las manos anulan el gol, la de Celis también era no mano, era 'manazo', pero repito yo no soy especialista en el reglamento de arbitrajes", pronunció.

Publicidad

¿Qué más dijo César Farías del árbitro Jhon Ospina en Junior vs. Águilas Doradas?

"Para el ciudadano común y para mí, después me explicarán y me ensenarán porque también tengo que aprender, pero la impresión que me da con la mano es muy clara. Creo que el arbitro nos ha perjudicado, para mí Ospina es un grandísimo árbitro", agregó el DT del Junior en rueda de prensa.

Publicidad

Por último, y pese al resultado adverso, destacó el trabajo de sus dirigidos en la cancha del 'Coloso de la Ciudadela'.

"Yo vi carácter, amor propio; dolor, y claro que queremos revertir la situación que está viviendo el equipo y eso es con trabajo, pero fue un partido muy extraño, que me queda una sensación muy rara porque para mí la patada sobre Víctor, para mí es una tarjeta roja. Después la tarjeta roja para nosotros son empujones de lado y lado, y se tira hábilmente el rival", agregó.