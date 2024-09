Jorge 'Polilla' Da Silva: "Queremos pelear el campeonato y no podemos aflojar"

Tres puntos importantes para el América en la noche de este domingo en su visita a Alianza FC, en Valledupar. Los dirigidos por Jorge 'Polilla' Da Silva definieron el partido en la última jugada, gracias a un golazo de Duván Vergara. Luego del compromiso en el Armando Maestre Pavajeau, el DT del 'escarlata' compareció en rueda de prensa y allí generó sus impresiones del mismo.

"La verdad que fue un desahogo porque la verdad ganamos un partido muy duro, frente a un rival que juega muy bien, que en ningún momento se metió atrás, que fue a proponer, que nos generó situaciones de peligro y a nosotros nos costó bastante, encontrar el gol en la última pelota, lógicamente que fue un desahogo grande, pero esta es una muestra de lo que este equipo quiere, que nunca va a bajar los brazos. Felices llegábamos a este compromiso con un algunos problemas, cinco del equipo titular no estuvieron", dijo de entrada, Da Silva.

Duván Vergara le dio el triunfo al América sobre Alianza FC, por la Liga II. Foto: Colprensa

A renglón seguido continuó con sus análisis, destacando el buen trabajo del plantel 'vallenato' dirigido por Hubert Bodhert.

"Por momentos lo hicimos bien, por otro nos superaron, cometidos algunos errores, pero cuando se generan tantos cambios suelen suceder esas cosas, pero felices por la victoria ante un rival que trabaja muy bien, seguir. Ahora tenemos una seguidilla de partidos por delante y trataremos de poner a lo mejor en cada partido", agregó.

Publicidad

Otras declaraciones de Jorge 'Polilla' Da Silva:

- Su opinión de Alianza FC:

Publicidad

"No digo que me sorprendió, yo lo venía siguiendo en los últimos partidos, en la Copa Alianza hizo un buen partido, mostró ser un equipo muy bien trabajado, que tiene muy claro lo que tiene, tiene jugadores en la ofensiva interesante, el partido estaba para cualquiera de los dos. No es el primer partido que ganamos en la hora, me quedo contento porque le hemos ganado un buen rival, es un equipo muy duro y más en esta cancha, tres puntos que nos permiten seguir ahí arriba; América está obligado a ser protagonista en todo lo que juegue".

- Un buen arranque para el América...

"Yo no vivo de la estadística, cada partido para nosotros es el más importante y queremos ganarlo. Si hay algo que ha caracterizado este grupo es la humildad para trabajar, para jugar, para aceptar las decisiones del cuerpo técnico, es solidario. Nosotros queremos pelear el campeonato y no podemos aflojar, recién esto está comenzando, hay que seguir trabajando como lo henos hecho hasta ahora. Vamos a poner el mejor equipo que tengamos para la Copa (Colombia) yo quiero ganar. Estamos en un proceso de crecer pero tenemos un plantel para pelear por el campeonato".

Jorge 'Polilla' Da Silva, DT del América de Cali. Foto: América