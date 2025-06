Santa Fe vs. Millonarios, las acciones polémicas del clásico; 'rajado' Carlos Ortega

Santa Fe y Millonarios inauguraron el grupo B de los cuadrangulares de la Liga BetPlay I-2025 este domingo 1 de junio en el estadio El Campín. El partido de la primera fecha de esta zona lo terminó ganando el 'embajador' 0-1 gracias a un gol de cabeza de Falcao García, quien de paso sigue ampliando sus números. No obstante, este nueva edición del clásico bogotano se vio envuelta en varias polémicas.

De principio a fin el cotejo estuvo candente y lleno de acciones que no pasaron desapercibidas por los expertos arbitrales. Éstos coincidieron que Andrés Llinás debió ser expulsado por Carlos Ortega y que la mano que pidió Santa Fe en los últimos instantes debió ser decretada como penalti.

Golpe por atrás de Andrés Llinás a Daniel Torres: el central de Millonarios le pegó al volante del 'león' con el antebrazo en la nuca. Ortega le mostró amarilla, pero hubo protestas en el local. Al árbitro bolivarense lo llamaron desde el VAR y tras mirar las imágenes mantuvo su decisión. Los expertos arbitrales opinaron que era roja para Llinás.

Así fue como en la cuenta en 'X' de 'EL VAR CENTRAL' se leyó lo siguiente: "ERA ROJA: Fue con brutalidad Andrés Llinás a buscar a Daniel Torres. Lo golpeó con el antebrazo en la nuca porque sí. Llamó bien el VAR Ricardo García, pero Carlos Ortega se mantuvo en su error y lo dejó solo en amarilla. Minuto 2 y ya primera polémica de la tarde".

En esa postura coincidió José Borda, analista arbitral y quien dio su punto de vista en la misma red social: "ERA ROJA PARA LLINÁS. En Santa Fe vs. Millonarios. El VAR llamó bien al árbitro Ortega para la roja de Llinás del 'embajador' por la agresión sin balón a Torres en la cabeza. Pero el juez no le hizo caso. ERA ROJA. Ortega como estaba iniciando el juego no se quiso complicar".

Penalti que pidió Santa Fe por mano de Luis Marimón

En el minuto 90+5 se presentó una jugada en la que el delantero de Millonarios intentó rechazar el balón en el área, pero el balón le pegó en la mano. Los 'cardenales' pidieron penalti, desde el VAR llamaron a Ortega, pero este decidió que no había nada.

A esta acción se refirió el exárbitro profesional Wilmer Barahona. "Mano sancionable, le pega en el pie, con mano en posición antinatural golpea el balón de manera intencional. Mano penal", dijo en su cuenta en 'X'.

Otras de las acciones que analizaron tanto José Borda como desde 'EL VAR CENTRAL' fue la anotación de Falcao García, en la que pidieron un posible fuera de lugar. Sin embargo, ambos coincidieron que el tanto del 'Tigre' fue legal cuando sale el remate de Daniel Ruiz partía habilitado el samario.

También fue cuestionada la expulsión a Danovis Banguero de Millonarios al minuto 90+8. En el azul reclamaron al juez Ortega, en las redes los usuarios catalogaron que era amarilla.

