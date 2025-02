Jorge 'Polilla' Da Silva: "América hizo un partido brillante en todos los aspectos; redondo"

América de Cali sumó un gran triunfo en su visita al Bucaramanga , por la segunda jornada de la Liga Betplay I-2025. Los 'diablos rojos' golearon a los 'leopardos' con una gran actuación de Duván Vergara. Luego del partido en el estadio Américo Montanini, Jorge 'Polilla' Da Silva dio sus impresiones en rueda de prensa.

"Contento por la victoria, era un partido muy complicado antes de jugarlo por el rival que enfrentábamos, porque sabemos que Bucaramanga es un rival muy duro, muy difícil. La verdad que tengo que felicitar a los jugadores porque hicieron un partido brillante en todos los aspectos, desde lo táctico, la actitud, desde la solidaridad, trabajaron todos en pro del equipo. A medida que fueron pasando los minutos nos empezamos a soltar, el primer gol nos do tranquilidad y después aprovechamos los espacios. Fue un partido redondo del equipo, nos vamos conformes sabiendo que hay mucho por mejorar, que esto recién empieza", analizó de entrada el DT del los 'escarlatas'.

A continuación, el timonel uruguayo profundizó sobre los jugadores juveniles que estuvieron en cancha, teniendo en cuenta que tuvo lesionados de última hora y todavía no pueden contar con Juan Fernando Quintero y Rafael Carrascal.

"Si bien América ha logrado traer figuras importantes hay muchos que todavía no están y había que salir a jugar con lo estaban los chicos, que han subido de las divisiones juveniles y lo están haciendo con categoría. La idea funcionó muy bien, lógicamente que los jugadores creyeron y lo aplicar de forma correcta, hicieron un trabajo importante; no teníamos centro delantero natural y tuvimos que poner a Lucumí; más que nada la actitud y la personalidad que tuvieron; los chicos lo hicieron de forma extraordinaria", sostuvo 'Polilla'.

Otras declaraciones de Jorge 'Polilla' Da Silva:

-Más análisis del partido

"Soy muy respetuoso de los rivales, no voy a analizar jamás lo que hace el contrario, lo que tengo que analizar es lo que hizo América en la presión, en no permitir que el Bucaramanga nos metiera en nuestro arco, tuvimos un buen gran trabajo colectivo, donde cuando recuperamos la pelota la entregamos con mucho criterio e inteligencia".

- Lo que le gustó del equipo contra Bucaramanga...

"Hubo un cambio muy grande en la actitud, en la concentración; el otro día (contra Llaneros) increíbles. Hay cosas positivas para resaltar, la más importante es que terminamos con el arco en cero, yo se los dije a los muchachos y hoy los vio muy enchufados la línea defensiva hizo un trabajo muy bueno, el equipo entendió que teníamos que cambiar la actitud porque enfrentamos a un equipo complicado; esta es la actitud que tenemos que mantener".

- Proceso de adaptación de Juan Fernando Quintero

"'Juanfer' está trabajando muy bien, lleva tres entrenamientos con nosotros, está con muchas ganas y enchufado, de ponerse rápido en su mejor condición para poder aportarle al equipo lo que el equipo espera de él, una fecha de cuándo puede estar no la tengo con certeza, lo vamos a ir evaluando, cuando esté en perfectas condiciones, ahí seguramente le va a tocar, no es que no hemos puesto un plazo; tantos días (...).