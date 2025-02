Jorge 'Polilla' da Silva: "Era un partido que teníamos que haber sumado de a tres"

Por la tercera jornada de Liga BetPlay I-2025, América de Cali no pasó del empate en el Pascual Guerrero contra Deportivo Pasto, que frenó la seguidilla de triunfos de los dirigidos por Jorge ‘polilla’ da Silva.

A los cinco minutos, los locales se fueron adelante en el marcador tras un remate de falta de Duván Vergara, que contó con la complicidad del golero ‘vólcanico’ Diego Martínez, que, en su intento por despejar la pelota, está terminó en el fondo de la red luego de rebotar en su espalda.

El envión anímico de América de Cali se fue desvaneciendo con el correr de los minutos, factor que le permitió al Deportivo Pasto ganar confianza y asentarse en el terreno de juego.

Los dirigidos Camilo Ayala llegarían al empate gracias a un tanto de media distancia de Israel Alba, que tuvo una floja respuesta de Santiago Silva, golero de América, que apenas pudo manotear el remate del exMillonarios y Equidad.

En la parte complementaria, los dos conjuntos no se hicieron daño y firmaron el empate, que dejó un sabor amargo en los vallecaucanos, que llegan a siete puntos en la liga.

Declaraciones de Polilla da Silva

Jorge 'Polilla' Da Silva, DT de América de Cali. COLPRENSA.

Durante la rueda de prensa posterior al juego en el Pascual Guerrero entre América de Cali y Deportivo Pasto, el uruguayo analizó el resultado de dirigidos que mostró puntos bajos en varios de sus futbolistas.

“Nos vamos con un sabor amargo porque creo que era un partido que teníamos que haber sumado de a tres, y mucho más cuando a los pocos minutos de iniciado el partido nos ponemos en ventaja. Sabíamos que por ahí hacer la tarea más difícil era poder abrir el marcador a favor nuestro. Lamentablemente, el empate llegó bastante rápido y la verdad que después se confirmó el planeamiento que iba a hacer Pasto, un equipo muy cerrado y a nosotros nos faltó la claridad, el poder desnivelar el uno contra uno”, expresó el técnico de América de Cali.

Del mismo modo, Jorge ‘polilla’da Silva destacó la actitud de sus dirigidos de buscar el partido pese a que dejar escapar dos puntos de su estadio.

“Erramos muchos pases fáciles, inclusive el gol de Pasto viene de una perdida de balón nuestra en nuestro campo, es una pelota simple. Cuando encontrás un partido así, con rivales muy aplicados que no tenés muchos espacios, la movilidad y la precisión en espacios reducidos es fundamental”.

Sobre a las sustituciones de Vergara y Holgado dijo: “El cambio de Duván era un cambio que tenía que ser obligado porque hablamos con él, y había recibido un golpe muy fuerte en el primer tiempo estuvo todo el descanso con hielo y muy dolorido pensamos que iba a tener que salir en el entretiempo (…) en el caso de Rodrigo es un caso similar porque viene de una recuperación de una lesión, ya en el entretiempo venía cargado del gemelo, no quería correr riesgos de perderlo nuevamente, por eso fueron los dos cambios”.

En cuanto al bajo rendimiento de Cristian Barrios, aseguró que: “Los que los vemos y analizamos el equipo y los rendimientos individuales de los jugadores hemos visto que Cristian por ahí no ha estado en el nivel que mostró en el semestre anterior. Ya lo he dicho en varias oportunidades, este equipo es uno cuando Barrios y Duván están bien y cuando son anulados nos falta generación de juego. Al no tener un mediapunta tampoco de una característica diferente, el equipo lo siente (…) nosotros estamos muy cerca de los jugadores y desconozco que tenga algún otro tipo de inconvenientes”.

Por la cuarta fecha de la Liga BetPlay, América de Cali se verá las caras en condición de visitante contra Águilas Doradas. El duelo está programado para el martes 11 de febrero.