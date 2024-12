Jorge Soto, un arquero con alma goleadora: así fue su estrategia en gol de América

Figura y protagonista en la victoria por 4-2 frente a Tolima , el pasado domingo, Jorge Soto charló con ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’, revelando las razones del porqué fue hasta arriba en el cobro de tiro libre de América, que culminó en la anotación de Adrián Ramos.

“Lo que pasa es que hace un par de años, la regla de la barrera la cambiaron, a raíz de que había mucho inconveniente cuando se juntaban las dos barreras, había empujones y ese tipo de cosas. Entonces la doble barrera, como la llamo yo, no puede estar a un metro de la barrera normal. Lo que hacen normalmente los cobradores de tiro libre es poner su barrera abierta de la otra, pero a un metro. Yo no sé si sea el más inteligente al darles esa estrategia", indicó de entrada el guardameta ‘escarlata’.

Sumado a eso, Soto explicó cómo y por qué fue hasta el campo rival, en el cobro americano, influyendo de gran manera en la anotación vallecaucana, a pesar de ser arquero: “Lo que yo hago es poner la barrera a un metro, respetando la regla, pero a un metro por delante y tras una línea del balón y el arquero; ahí trato de acomodar a mis compañeros para dificultar la visual del arquero. A mí no me pagan por cubrir mi palo, si en mi contrato me dijeron que si me hacen un gol por mi palo me hacen un descuento entonces ahí sí me preocupo, pero me pagan es por cuidar el arco completo”.

América de Cali celebra - Foto: Colprensa

*Otras declaraciones de Jorge Soto:

Publicidad

¿Cómo influye en el rival su estrategia, para beneficiar a América?

“Hay muchas variantes y al final se vuelve un juego de estrategias, un juego mental. Uno trata de evitar el gol a toda costa y cuando es a favor y yo puedo ayudar al equipo a incomodar al rival, pues estamos para apoyar. Por más que yo pare muy bien esa doble barrera, si Duván no patea como pateó, no le queda el rebote a Adrián Ramos y si él no se la juega con ese cabezazo y no la mete, entonces de nada sirve lo que yo hago”.

¿Por qué es importante el tema de la barrera para un arquero?

“Yo como arquero sé lo difícil que es tapar un remate cuando le ponen a uno muchos hombres ahí. Pero yo me encargo de que, si se van a parar ahí, que enserio el otro arquero no vea nada”.

Publicidad

¿Cómo aplica esa estrategia, pero a la inversa?

“Yo soy uno de los arqueros que usan doble barrera, pero que sean míos. Ya si el rival me quiere poner más hombres, pues trataré de buscar otra solución, pero cuando el tiro libre es muy cercano y las posibilidades de que tienen el centro son bajitas, yo meto a toda la gente a la barrera, entonces meto seis. Dos que me cubran un palo, cuatro el otro y si sacan el remate frontal entonces se eso me encargo yo. Superman no soy para volar al ángulo por encima de la barrera y también hay riesgos que se la metan por el palo de uno si viene muy difícil”.