Jorman Campuzano se vuelve a vestir de 'verdolaga': fue anunciado por Atlético Nacional

Atlético Nacionalquiere ser protagonista en el segundo semestre del 2024 y para ello ha sumado grandes figuras a su plantel. El más reciente en unirse es un 'viejo conocido' de la institución 'verdolaga' y llega para reforzar la primera línea del mediocampo; se trata deJorman Campuzano

Por medio de un video en sus redes sociales, el denominado 'rey de copas' del fútbol profesional colombiano anunció la 'buena nueva' para su fiel hinchada, la incorporación del oriundo de Tamalameque, municipio del departamento del Cesar.

El videoclip titulado 'señales' y con los numerales 'volveremos', Nacional reveló la incorporación de Campuzano Puentes, quien llega procedente del balompié argentino, específicamente de Boca Juniors, escuadra que en el último tiempo tuvo poca regularidad. En la era Martínez, el volante colombiano normalmente ingresaba para la parte complementaria.

Jorman ya sabe lo que es vestir la camiseta del 'verdolaga', debido a que la lució en el 2018 y en esa época tuvo buenas presentaciones en el mediocampo. Además se coronó campeón de la Copa Colombia de ese año.

Esas gratas actuaciones con Nacional lo llevaron a que Boca Juniors se interesara en sus servicios deportivos, y con el pasar de los partidos se hizo con un lugar en el 'xeneize', sobre todo en su primera etapa.

El futbolista, de 28 años, luego tuvo un paso por el fútbol de Turquía, vistiendo los colores del Giresunspor, en condición de cedido para la temporada 2022/2023, pero volvió al balompié argentino, al 'azul y oro'; no obstante, su segunda etapa no fue del todo buena, no tuvo los minutos deseados.

El video de Nacional anunciando el fichaje de Jorman Campuzano:

¿Cuáles son los otros fichajes de Atlético Nacional?

Al anuncio de Jorman Campuzano, el 'verde' de Antioquia, ya había incorporado a sus filas al experimentado arquero de la Selección Colombia, David Ospina, y también al creativo Edwin Cardona. Igualmente, en la zona defensiva anunciaron al barranquillero, William Tesillo y a Juan Manuel Zapata.

Jorman Campuzano vuelve a Atlético Nacional. Foto: Colprensa

Los dirigidos por Pablo Repetto se encuentran en una gira internacional por Perú, en el cuadrangular llamado Copa Ciudad de los Reyes. De otro lado, Nacional busca un delantero de 'quilates' entre los que han sonado con fuerza se encuentra el delantero cartagenero, Roger Martínez.