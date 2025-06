“Juan Fernando Quintero debería correr más; juega seis meses en un equipo y luego en otro"

Para Juan Fernando Quintero este jueves será el último partido de este semestre con América de Cali, luego de quedar eliminado en la fecha 5 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-I, dejando en deuda la lucha por el título del primer semestre del campeonato colombiano.

Y mientras se espera qué será del futuro de ‘Juanfer’, quien tiene contrato con los ‘escarlatas’ hasta final de año, pero hay dudas por su continuidad, hubo una dura crítica por parte de un técnico mundialista y de mucho recorrido.

“Hoy figuras como Juan Fernando Quintero no definen un equipo, eso ya pasó de moda, lo hicieron Pelé y Lionel Messi, en algunos partidos, pero entonces todos esperamos muchas cosas de Quintero, te ha dado algunas pero no es el boom futbolístico que muchos creen, me da pena decirlo”, comenzó diciendo de forma cruda Jorge Luis Pinto.

La dura crítica a Juan Fernando Quintero

En una entrevista con ‘Supercombo de Cali’, Pinto Afanador además se centró en las falencias colectivas y en defensa que tiene el mediocampista antioqueño, algo que afectaría lo grupal y por eso se habría dado un mal rendimiento en el cuadro ‘escarlata’ dirigido por Jorge ‘Polilla’ Da Silva.

“No creo que el haya dado una respuesta de gran nivel o muy superior a todos los jugadores del América. Lo primero es que corra más, es un vacío que tiene el equipo, que sea más participativo de muchas tareas que tiene el fútbol, porque no es solo poner un pase gol. Yo lo pensaría para contratarlo, le preguntaría a mi señora”, dijo entre risas el estratega santandereano.

Sumado a eso, Jorge Luis Pinto enfatizó en la poca “regularidad” que tiene Juan Fernando Quintero, quien en los últimos años ha durado poco en los equipos en los que está, tanto a nivel internacional como en el fútbol colombiano.

“Con todo respeto Juanfer esta jugado 6 meses en un equipo, luego en otro, porque se quiere ir, o porque le dicen que no más o alguna cosa, eso también se necesita obtener un poquito de constancia y regularidad”, fue otra de las críticas del director técnico.

Y para finalizar, Pinto Afanador llenó de elogios a Duván Vergara y lo comparó con el poco aporte colectivo de Quintero Paniagua.

“Duván es un jugador de Selección Colombia, debieron llevarlo, es uno de los jugadores de mayor atractivo futbolístico, Juanfer hay que saber cómo juega, tuvo ese fútbol de hace muchos años de poner dos o tres pases de gol, a veces se los encuentra y a veces no, pero deja vacíos en muchos aspectos que el futbol exige hoy”, cerró en su intervención el timonel santandereano.