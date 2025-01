Juan Fernando Quintero y el video que ilusiona a todos los hinchas del América; ¿se dará?

Parece ser que, con el pasar de las horas, cada vez se va a acercando más el fin de la ‘novela’ de Juan Fernando Quintero, quien, luego de salir campeón de la Copa Sudamericana con Racing, ha solicitado su salida de Avellaneda para regresar al balompié de nuestro país.

Se dice que la decisión es netamente personal para poder cuidar de la salud de su esposa, quien se ha encontrado en estado delicado los últimos meses. No obstante, ante los rumores de si el paisa jugará o no en la Liga BetPlay, un reciente video lo aclara todo.

Y es que, ‘Juanfer’ acaba de ser visto en territorio colombiano. Según lo compartió ‘ESPN’ a través de sus redes sociales, el antioqueño ya está en nuestro país y lo ideal es empezar a finiquitar todo para iniciar pretemporada; o más posible es que su nuevo equipo sea el América de Cali, aunque todavía no hay nada confirmado.

¡JUANFER YA ESTÁ EN COLOMBIA! No hubo declaraciones, pero sí fotos con los hinchas en la llegada a su tierra.



Según lo afirmaron en la transmisión, Juan Fernando Quintero sí arribó a Colombia, pero no a Cali. El paisa está aterrizó en el aeropuerto José María Córdova, de Rionegro. Se estima que su destino inicial sea Medellín, donde se encuentra toda su familia, propiedades y demás.

Es importante recalcar que todavía no hay nada concretó entre el antioqueño y América de Cali, o por lo menos algo más que un acuerdo de palabra, no. Si bien es cierto, en Racing le dieron vía libre a ‘Juanfer’ para salir del club, no lo harán a menos que la oferta económica satisfaga las necesidades y pretensiones de la ‘Academia’.

Hasta el momento, son dos las ofertas que los ‘escarlatas’ han realizado por el paisa. La primera fue rechazada; era un millón de dólares, pagado a tres cuotas. Evidentemente, ante las expectativas de cinco millones, todavía era muy lejano.

Sin embargo, días después, desde Cali ofertaron dos millones de dólares, acercándose un poco más a los dos y medio que hasta ahora está pidiendo el cuadro de Avellaneda, como cifra límite.

Aunque se pensaba podría llegarse a un acuerdo por ese precio, la oferta fue rechazada. De todas maneras, esto solo es reflejo de que el futbolista antioqueño cada vez está más cerca de arribar a los ‘escarlatas’; en Argentina están a la espera de la nueva propuesta por parte de los americanos.