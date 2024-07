¿Juan Guillermo Cuadrado volverá a Medellín?: esto dijo el 'panita' sobre la posibilidad

Este viernes, en una conferencia de prensa, Juan Guillermo Cuadrado trató varios temas de interés público ante los medios de comunicación. Y uno de ellos, fue el relacionado sobre su futuro.

Como se había hablado en días anteriores, el lateral de 36 años se encontraba entrenando con el cuadro ‘poderoso’ mientras definía cuál sería su nuevo club; algo que hasta ahora todavía no ha podido hacer. Es por eso que, ante este panorama, se abrió la posibilidad de que el ‘panita’ pudiera, como mínimo, considerar la idea de regresar al ‘poderoso’.

“Obviamente no estoy como cerrado a una posibilidad. Creo que me siento muy bien en este momento, he estado entrenando con el Medellín, que estoy muy agradecido porque fue el equipo que me dio la oportunidad de debutar como profesional”, indicó de entrada el ‘panita’, quien se mostró motivado con volver a vestir los colores del equipo paisa, donde inició su carrera y se dio a conocer.

No obstante, dentro de sus prioridades parece ser que el regreso a Colombia, por lo menos por ahora, no es una opción. Esto, debido a que su deseo es seguir en el máximo nivel: “Creo que algún día con la ayuda de Dios, sería muy bonito terminar mi carrera em Medellín. Pero en estos momentos tengo la mirada puesta en que puedo jugar otros años más en Europa”.

Juan Guillermo Cuadrado en su paso como jugador de Independiente Medellín. Foto: Colprensa.

¿Qué dicen en Medellín? ¿Sueñan con el regreso de Cuadrado?

Hace un par de semanas, Alfredo Arias fue cuestionado en rueda de prensa sobre la posibilidad de que el ‘panita’ juegue en el cuadro ‘poderoso’, teniendo en cuenta que estuvo realizando la pretemporada con el equipo paisa.

Ante esto, el entrenador ‘poderoso’ fue concreto y directo, afirmando que sería un placer poder tenerlo dentro de la plantilla: “En cuanto a Juan Guillermo Cuadrado, que es un jugador top, y que ni siquiera se me ha ocurrido la idea de que llegue, pero es una idea muy buena. Habrá que poner algún pesito”.

“¿Quién no va a querer tener a Juan Guillermo Cuadrado?, y más acá en Colombia, pero la verdad es que a mí se me hace un poquito lejana esa posibilidad porque es un jugador que está compitiendo aún en el máximo nivel. Los jugadores miden esas cosas también, cuánto es que ellos realmente añoran volver, porque una vez que vuelven al país es para quedarse como siempre, así que hay muchos aspectos profesionales para analizar esa posibilidad”, sentenció Alfredo Arias, pronosticando la decisión que tomaría el lateral colombiano.