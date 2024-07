Luis Díaz, ¿cada vez más lejos de los planes del Barcelona?: esto se conoció desde España

¿Tiembla el posible fichaje de Luis Díaz al Barcelona? Desde las últimas semanas, en varios portales deportivos de Europa, se ha manejado la información que el guajiro podría llegar a las toldas del equipo 'culé' y tener un nuevo reto deportivo. Sin embargo, en medio de esa puja por el jugador colombiano, ha entrado un nuevo protagonista.

Y es que si bien cuando se supo el interés por el actual jugador del Liverpool, por parte de la directiva del conjunto español, a su vez se conoció que había otro futbolista en carpeta: Nico Williams; situación que había colocado en entre dicho el arribo del colombiano al conjunto dirigido por el alemán Hans Flick.

Así las cosas, la última información que entrego 'Mundo Deportivo' es que el posible traspaso del español, campeón de la Eurocopa, tomaría un rumbo distinto. "El FC Barcelona parece decidido a realizar el fichaje de Nico Williams (21 años), pero la situación financiera del club azulgrana no permite pagar de golpe a los 58 millones de euros de la cláusula de rescisión del extremo del Athletic Club, ya que el conjunto 'vasco' no quiere negociar plazos en el traspaso del internacional español", comentó el primer lugar el medio español.

Pero eso no parecía ser impedimento para los directivos 'culés' y estarían buscando posibles soluciones para hacerse con los servicios del jugador de los 'leones'. "Ahora desde la 'SER' apuntaron que ejecutarán este préstamo para conseguir fichar a Nico Williams", añadió 'Mundo Deportivo'.

Luis Díaz y Nico Williams, los dos jugadores con los que sueña Barcelona

De esta manera, también se conoció, desde el medio español de noticias deportivas, que "el director deportivo azulgrana Deco se reunió el pasado miércoles con Félix Tainta, representante de Nico Williams, para avanzar en temas contractuales y trasladarle las intenciones que tiene el 'Barça' con el extremo".

¿Interés del Liverpool?

No obstante, el Barcelona no sería el único equipo que estaría siguiendo de cerca al futbolista europeo. Según 'Liverpool Echo', los 'reds' siguen interesados en el extremo español, pero Arne Slot y compañía aún no han hecho ningún fichaje en esta ventana de fichajes, a pesar de que se les ha relacionado con varios jugadores.

Teniendo en cuenta lo anterior, se sigue de cerca lo que suceda con el futuro de Luis Díaz y si llegará al Barcelona, pese al interés por Nico Williams o si de lo contario seguirá en el Liverpool, equipo donde no solo se ha sabido ganarse el cariño de los hinchas de la Premier League, sino también un espacio en el once titular de los 'reds'.