Jugador de Millonarios se pronunció por ataque al bus, previo al partido contra Santa Fe

La fecha 10 de la Liga BetPlay I-2025 fue la jornada de clásicos y este sábado 22 de marzo, se disputó una nueva edición del juego capitalino, entre Independiente Santa Fe y Millonarios . Razón por la que se vivió como tal, adentro y afuera de la cancha. Sin embargo, no todo fue fiesta, ya que previo a que rodara el esférico, se vivió un momento de preocupación.

Cuando el conjunto 'embajador' se dirigía hacia el estadio Nemesio Camacho El Campín, de la ciudad de Bogotá, el bus fue atacado. Un grupo de vándalos lanzaron objetos y rompieron vidrios. Por fortuna no hubo heridos, pero las reacciones no se hicieron esperar y desde la interna del club dirigido por David González no se hicieron esperar, criticando ese accionar.

Nuevo bus de Millonarios para el año 2025 Twitter de Millonarios

Santiago Giordana publicó una historia en su cuenta oficial de Instagram, contando qué pasó y mostrando cómo quedó el vehículo en el que se desplazaba el equipo. "Hasta que no maten a alguien, no van a parar. Qué increíble", fue el mensaje que escribió el delantero de Millonarios, dejando ver el vidrio roto y el elemento que les lanzaron sobre una silla.

Bus de Millonarios fue atacado camino al estadio El Campín para el partido contra Santa Fe 👉 https://t.co/bkwgmdfU2j pic.twitter.com/Kxp8zzgst0 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) March 23, 2025

Recordemos que este es el segundo ataque que sufre el bus de Millonarios en lo que va del semestre. La primera vez fue en la ciudad de Santa Marta, cuando iba a enfrentar a Unión Magdalena, por la fecha 1 de la Liga BetPlay I-2025. Esa vez, hubo varios afectados como el arquero, Iván Mauricio Arboleda; el delantero, Jáder Valencia; y el directivo, Óscar Cortés.