Jugador del Junior 'explotó': "Deberían decirme si no van a contar conmigo"

El mercado de fichajes del fútbol colombiano se sigue moviendo y por estos días los jugadores deben presentarse a sus equipos luego de las vacaciones de fin de año. En medio de ese regreso, un jugador deJunior se enteró por la prensa que podría salir del equipo y le habló fuerte y claro al director técnico César Farías y a los directivos.

Se trata de Stiven 'Titi' Rodríguez, delantero que ya se presentó a la sede deportiva del 'tiburón' y se vio sorprendido por el rumor de su salida del club.

Primero, el antioqueño dejó en claro la buena disposición que tiene para continuar en las toldas de la escuadra 'currambera'. "Con ganas, se ha conformado un gran equipo, venimos de un buen descanso. Los compañeros que se quedaron entrenando lo hicieron de la mejor manera. Contento de estar acá una vez más, una nueva pretemporada, una nueva ilusión, nuevos proyectos, nuevas metas y Dios mediante que este año nos acompañen los títulos", dijo de entrada.

Steven 'Titi' Rodríguez festejando anotación con el Junior de Barranquilla. Foto: Twitter de Junior.

Acto seguido, a Rodríguez le consultaron si estaba enterado de la supuesta llegada del delantero Guillermo Paiva y un posible intercambio que lo incluye a él (Stiven) por el lateral izquierdo Junior Hernández del Deportes Tolima. "La verdad no, apenas me entero. No tengo ni idea, yo tengo contrato con Junior por tres años y no tenía conocimiento de nada de eso. No sé si el cuerpo técnico me va a tener en cuenta. Si no lo va a hacer, pues me lo deberían decir y yo buscaré equipo, pero hasta el momento mi intención es hacer pretemporada con Junior, disputar el torneo, pero si así no lo requieren, me iré a otro lado a buscar minutos", dijo muy sorprendido el delantero.

La prensa barranquillera insistió si Farías o algún directivo no le había informado algo sobre dicho tema a 'Titi'. "No me han dicho que me van a sacar, que me van a prestar a otro equipo, nada", reafirmó.

El jugador con pasado en Leones y Medellín remarcó de nuevo sus intenciones de continuar en el equipo, pero también dejó en claro que respetará las decisiones del club sobre su futuro. "Mi compromiso es con el Junior, siempre estar ayudándole al equipo con los partidos, goles y títulos. Hasta que el cuerpo técnico y las directivas me lo permitan, siempre voy a representar al Junior de la mejor manera. Si me van a prestar como está diciendo, también iré a representar a ese equipo bien y a dar todo por mí", concluyó.

