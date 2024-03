Jugaron en el fútbol colombiano y encontraron la luz al final del túnel: aviador, chofer y mucho más

Hayder Palacio, Diego Córdoba, Leonardo Enciso, Jorge Herrera, Julián Guillermo, Alejandro Botero y Santiago Montoya pasaron por GolCaracol.com y nos contaron un poco más de su vida, más allá de las canchas. Cada uno escribió capítulos de gloria en el fútbol colombiano, pero, en la actualidad, por diferentes razones, se dedican a otras profesiones. Desde aviador hasta chofer.

A sus 44 años, Hayder Palacio, quien fuera campeón con Junior de Barranquilla en 2004 y 2010 e incluso convocado a Selección Colombia, se fue a vivir a Estados Unidos. Ya lleva cinco años en New York, donde "está bastante contento", según lo expresó en entrevista exclusiva. Allí, trabaja en una empresa constructora (New York Insulation) y es chofer de una camioneta van y de camiones.

Ahora, llegar a este punto no fue fácil. En un comienzo, tuvo que trabajar en una compañía de carpintería, por casi cuatro años. Hizo labores de mantenimiento, recibiendo domicilios y materiales. Poco a poco, fue ascendiendo, hasta llegar al cargo que tiene hoy en día. Eso sí, en su vida no puede faltar el fútbol. Por eso, dentro de esos días agitados, también hay espacio para la 'pecosa'.

"Estoy con una escuela de fútbol, que es del Borussia Dortmund, el club alemán. Eso es bastante bueno porque sabemos toda la experiencia que uno tiene como futbolista y, de paso, está ligado a lo que más nos gusta", indicó el nacido en Barranquilla. Y como la de Hayder Palacio continuaron las historias de jugadores que se destacaron en el fútbol colombiano y sus vidas dieron un giro.

Hayder Palacio, Jorge 'Babilla' Díaz, Giovanni Hernández y Herly Alcázar celebran gol con Junior. COLPRENSA

Diego Luis Córdoba, quien fue un volante de recuperación en Santa Fe, Junior, Real Cartagena, Millonarios y Olmedo, de Ecuador, decidió incursionar en algunos negocios de bares, en la ciudad de Bogotá. Esto lo consiguió, gracias a un juicioso trabajo, en el que logró ahorrar una buena suma de dinero, en medio de su carrera como jugador profesional. De hecho, abrió el local 'Salsa Vips'.

Este lugar está en una zona de rumba que surgió y que cada vez tiene más fuerza en el sector de los outlets de las Américas. "La carrera de futbolista es corta y uno tiene que ver a qué se dedica, entonces en mi caso desde hace ya varios años he estado en los negocios de diversión, con la música que nos gusta, atendiendo a la gente y por fortuna estamos pegados", explicó.

Diego Córdoba, ex futbolista con paso por Santa Fe, Milloonarios, Real Cartagena y Junior. Foto: Archivo.

Y si de negocios hablamos, no podemos dejar de lado a Santiago Montoya. Este mediocampista, quien supo vestir las camisetas de All Boys, Vasco da Gama, Vitória Sport Clube, Deportes Tolima, Millonarios, Deportivo Pereira, Atlético Bucaramanga, entre otros, se afianzó en el tema de la construcción de edificios en Ibagué y, ahora, se la jugó por la comercialización de ropa, con su esposa.

"Una de las empresas que monté fue una constructora que se llama Tiago Mont y ahora estoy enfocado en los nuevos proyectos, mirando socios para hacer cosas en Ibagué. El otro proyecto es el tema textil, gracias a mi suegro (Jose Edgar Ortiz), estamos en Colombiamoda, montamos una tienda de ropa. Mi esposa está en el tema de niños. La tienda se llama Luxe Brands", reveló.

Santiago Montoya, exjugador de Millonarios - Foto Colprensa e Instagram

Ninguno se queda quieto, después de 'colgar los guayos' y Leonardo Enciso lo sabe. Se formó en las selecciones juveniles de Risaralda, jugó en América, Deportivo Pasto, Melgar de Arequipa, Pérez Zeledón, de Costa Rica, y en Trujillanos, de Venezuela, y defendió los colores de selecciones de Colombia en las categorías Sub-20 y Sub-23; ahora, gracias a su formación académica, ve sus frutos.

Hace ya un tiempo es el gerente de una empresa familiar dedicada a la distribución de dotación industrial, que comercializa dichos productos en Pereira, Cali, Manizales, Bucaramanga y Armenia. "La empresa se llama Enciso Limitada y comercializamos guantes, gafas, dotaciones industriales, señalización vial, equipos contra incendio, y contamos con más de 120 colaboradores", contó.

Leonardo Enciso, cuarto arriba de izquierda a derecha, con América de Cali. ARCHIVO PARTICULAR

Ahora, es el turno de Alejandro Botero. Cumplió el sueño de ser futbolista profesional, de 1998 a 2012, defendiendo el arco de clubes en Colombia y Argentina; además, fue hombre de selecciones juveniles, ganando en dos oportunidades el Torneo Esperanzas de Toulon. Sin embargo, dejó los guantes, los guayos y canilleras y ahora viste de traje y corbata, por una razón de 'peso'.

"Desde que estaba jugando, empecé a estudiar; en 2002, inicié mi carrera de aviación como 'hobbie'. En Argentina, aproveché para prepararme para ser piloto de avión y ya llevó 10 años en esto. Fue buena decisión haberme preparado. Esto tiene que ver mucho con la enseñanza de mis padres, que me inculcaron el estudio. El fútbol duraba poco, lo sabía, y, por eso, lo hice", sentenció.

Alejandro Botero fue futbolista, jugó en Selección Colombia y ahora es piloto de una reconocida empresa de aviación. ARCHIVO PARTICULAR

Pero hay quienes prueban suerte y 'la flauta le suena'. Jorge 'el Mono' Herrera, quien hizo parte de Santa Fe, Nacional, Huila, Deportes Quindío y Millonarios, es el fiel ejemplo de ello. "Las ofertas no eran llamativas, entonces tomé la decisión de probar suerte en Estados Unidos. No hablaba inglés, no tenía contactos, pero un equipo de la segunda división me abrió las puertas", expresó.

En Charlotte, no solo jugó, sino que, con el paso del tiempo, se ganó su lugar y entró a trabajar con ellos. "Fue una transición fácil. Dejé de jugar profesionalmente acá mismo en Charlotte. Tuve la oportunidad de integrarme al club y ahora estoy como técnico. Estoy ayudando con la Sub-20, y bien contento", puntualizó Jorge Herrera, quien es recordado por su paso en el fútbol colombiano.

Jorge 'el Mono' Herrea, primero abajo de izquierda a derecha. ARCHIVO PARTICULAR

Por último, está el caso de Julián Guillermo. Fue un mediocampista lleno de clase y técnica, con visión de juego y calidad. Empezó en Academia Compensar, en la B, hizo proceso en la 'tricolor', por la Sub-15, Sub-17 y Sub-20; fue a Argentina, fichando con Banfield; pasó por Santa Fe, Cúcuta, Medellín, Once Caldas y Pasto; pero tuvo que retirarse joven, cuando solo tenía 28 años, por lesiones.

Consciente de la situación, montó y puso a funcionar un completo centro de nombre 'Smatch' de acondicionamiento deportivo y en el que realizan novedosos programas de entrenamiento, debido a lo que padeció en su carrera. "Tengo artrosis en las dos rodillas. Me retiré y seguí con mis estudios, haciendo lo de preparación física y fisioterapia", afirmó en entrevista con Gol Caracol.