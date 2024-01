Jugó en Millonarios, Brasil y Argentina: ahora es constructor y expone en Colombiamoda

Tiene 32 años. Su carrera comenzó en el fútbol internacional y no en su Colombia natal. Primero figuró en la siempre complicada Liga de Argentina, un equipo sin tanto renombre como All Boys le abrió las puertas en 2012 y él aprovechó para mostrar sus condiciones como un volante de buena técnica, pases filtrados, visión de juego y calidad. Desde entonces se hizo conocer y dio otro salto al ser transferido al Vasco da Gama, de Brasil. También jugó en Europa, con Vitoria Guimaraes, de Portugal. Finalmente, con ese recorrido internacional, en nuestro país llamó la atención.

Hablamos de Santiago Montoya Muñoz, quien para 2016 por fin logró coronar ese sueño de niño de jugar en el fútbol colombiano. Fue Deportes Tolima su destino, luego de años en el balompié argentino, brasileño y portugués. De igual manera, el hombre natural de Medellín siguió con su trasegar y entre 2018 y 2020 defendió los colores de Millonarios, saliendo campeón de la Superliga.

Santiago Montoya, volante creativo de Millonarios. Foto: Getty Images

El paisa le prestó sus servicios a otros clubes como Bucaramanga, Pereira y Motagua, de Honduras. En su momento de mayor brillantez hasta José Pékerman lo convocó a la Selección Colombia.

Publicidad

Sin embargo, para este 2024 las posibilidades de seguir en las canchas no aparecieron, hecho que lo motivó a afianzar negocios en otros campos relacionados con la construcción de edificios en Ibagué y junto a la familia de su esposa (Maria José Ortiz), se encuentra incursionando desde hace un tiempo en el tema de comercialización de ropa y el lanzamiento de un par de marcas para niños y adultos.

"Todo va muy bien, con grandes proyectos diferentes al fútbol. Después de mi lesión, desde que estuve por varios equipos acá en Colombia, estuve en Honduras y no fueron muy gratas las experiencias. Estaba acostumbrado a ser figura, a ser muy nombrado, a desplegar todo mi talento; últimamente, no estaba siendo así, no tenía muchos minutos. Entonces de acuerdo a esto empecé a mirar qué otras opciones habían y gracias a Dios se han encaminado y tenemos proyectos muy grandes, junto con la familia", expresó inicialmente el antioqueño en charla con Gol Caracol.

Montoya Muñoz, dejando escapar una leve sonrisa, confesó que "yo creo que en un 95% sí 'colgué los guayos'. Estamos enfocados en otros aspectos que yo creo pueden ser muy fructíferos para nuestras vidas".

Publicidad

El otrora '10' de los 'embajadores' profundizó en los dos negocios sobre los que se ha enfocado y que lo ocupan gran parte de su tiempo. "Una de las empresas que monté fue una constructora que se llama Tiago Mont y ahora estoy muy enfocado en los nuevos proyectos, mirando nuevos socios para hacer cosas en la ciudad de Ibagué. El otro proyecto es el tema textil, gracias a mi suegro (Jose Edgar Ortiz) nos ha brindado la mano y ahora estamos en Colombiamoda, montamos una tienda de ropa. Mi esposa está en el tema de niños. La tienda se llama Luxe Brands y la de niños es Luxe Brands Kids. Ahora, queremos hacer nuestros propios diseños".

Con su constructora, en la capital del Tolima, cuenta con dos edificios pequeños, con locales comerciales, que tiene arrendados y que le significan un importante monto de dinero mensual.

Santiago Montoya Muñoz y sus confesiones sobre fútbol



¿Por qué se retira del fútbol si aún es joven?

"Es algo que es un poco cuestionado por mi circulo familiar, por mis amigos, porque tengo 32 años, tendrían todavía muchos años por delante. Pero he sentido que no tenían interés por mí; tenía un agente muy bueno le preguntaba por ofertas y me decía que no hay, entonces uno en la vida tiene que ser inteligente y no forzar las cosas"

Publicidad

Las lesiones fueron un punto de quiebre en su carrera...

"Con Millonarios tuve una lesión de ligamento cruzado en la rodilla izquierda; me recuperé, ahí llegó el 'profe' Pinto, estuve retomando el mejor nivel, había tenido mucha confianza por parte de él y para un partido de pretemporada en Estados Unidos me acuerdo muy bien que contra Peñarol, volví y me rompí el ligamento en la misma rodilla izquierda, entonces a partir de ahí se vinieron más los problemas físicos. Me recuperé muy bien, han pasado 4/5 años y nunca me volvió a molestar la rodilla. Los equipos empezaron a perder interés y en Honduras empecé a recibir malos tratos".

272437_santiago_montoya_261217_col_e.jpg

¿El fútbol le dejó plata?

"Obviamente que sabemos que los jugadores que terminan millonarios son los que van a Europa, pero a mí me fue bien económicamente y tuve buenos salarios, fui muy inteligente, hice buenas inversiones. Eso me ayuda a que hoy por hoy no siga forzando las cosas, porque ya tengo un equilibrio para seguir progresando".

Ya no juega ni fútbol 5...

"Yo sigo siendo una persona que me gusta mucho el deporte, sigo con el ejercicio todos los días, con unos amigos del gimnasio armamos un grupo de fútbol 5. Tú sabes que el fútbol es algo que se lleva en la sangre y es para toda la vida".