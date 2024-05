Se formó en las selecciones juveniles de Risaralda. Después, gracias a sus dotes de goleador América de Cali, puso sus ojos en él y le abrió las puertas. También jugó en Deportivo Pasto y en clubes como Melgar de Arequipa, de Perú, Pérez Zeledón, de Costa Rica, y en Trujillanos, de Venezuela. De igual forma, defendió los colores de selecciones de Colombia en categoría Sub-20 y Sub-23. Nos referimos a Leonardo Enciso, quien tras años de carrera deportiva estudió, se preparó académicamente y desde hace ya un tiempo es el gerente de una empresa familiar dedicada a la distribución de dotación industrial, que comercializa dichos productos en Pereira, Cali, Manizales, Bucaramanga y Armenia, principalmente.

"Hace ya un buen tiempo me radiqué aquí en la ciudad de Pereira. Tengo una empresa familiar, se llama Enciso Limitada. Y acá comercializamos todo lo que son guantes, gafas, dotaciones industriales, señalización vial, equipos contra incendio. Tenemos una línea amplia. Yo soy gerente y representante legal y contamos con más de 120 colaboradores", contó inicialmente 'Leo' Enciso, quien fue campeón del fútbol colombiano con los 'diablos rojos' en el año 2000 y además de la Copa Merconorte en 1999.

Leonardo Enciso, en Selección Colombia sub-20. archivo particular

El nacido el 22 de febrero de 1981 decidió que un camino para después de dejar las canchas debía estar sustentado por consolidar una carrera universitaria, algo que ha logrado con crece con el correr del tiempo. Enciso tiene en un rincón en su oficina diplomas que lo acreditan como administrador de negocios internacionales de la Universidad Andina de Pereira, una especialización en finanzas internacionales de la Universidad EAFIT y una maestría en administración financiera.

A la hora de poner en una balanza la actividad futbolística y su profesión actual, Leonardo Enciso dijo que "jugar al fútbol es un poco más fácil, porque los temas empresariales plantean retos constantes. En nuestro país pues nos toca estar día a día luchando contra diferentes retos. Nuestros clientes pasan, en algún momento, por momentos difíciles o tienen problemas económicos. Entonces empiezas a tener problemas con la cartera, con el recaudo. Esto es una cadena y cuando la economía se pone difícil, pues los negocios lo sufren".

Lo que sí destaca de haber estado en los terrenos de juego en el alto nivel en nuestro país y a nivel internacional es "el liderazgo, la capacidad para estar al frente de los equipos de trabajo. El fútbol le permite a uno tener una mentalidad fuerte y diferente".

Enciso, de igual manera, realizó un análisis de lo que pasó con muchos de sus compañeros con los que compartió profesionalmente y que quizá ahora no pasan por buenos momentos financieros. Así dijo con sinceridad que "en el fútbol no todos tienen fortuna, ni logran hacer un capital interesante. El futbolista normalmente está viviendo el día a día, no piensa en ahorrar, ni en invertir. Adicional, no se tienen a las personas a su alrededor para que lo sepan guiar y le sepan indicar cómo generan un capital o un ingreso futuro. Además, el jugador no se rodea de buenas amistades, los amigos mientras hay carrera de futbolista son temporales. Seguramente si el futbolista pudiera irse 20 años después un momento y verse; yo creo que sería más inteligente y pensaría más en lo que hizo".

Rubén Bustos y Leonardo Enciso, en Selección Colombia juvenil. ARCHIVO PARTICULAR

Ahora, Leonardo Enciso tiene metas y objetivos de continuar labrando un camino empresarial y fortaleciendo, en medio de las dificultades propias del mercado. A la par sigue atento de su América de Cali y también de la carrera de Samy Merheg Enciso, quien con 17 años hace parte del plantel profesional del Deportivo Pereira y se encuentra cerca del debut.

Leonardo Enciso habla de América del Cali, el club de su vida

¿Qué tanto sigue a América?

"En cuanto a América, obvio el equipo de mi vida, el equipo de mis amores. Desde que me acuerdo soy hincha de la América. Lo veo bien. Creo que es un equipo que siempre va a ser grande, siempre va a estar bien. Obviamente se le exige mucho por la misma grandeza y por la misma historia que tiene. Pero siempre lo veo bien, aunque siempre se sufre y se lucha, esas es como su naturaleza".

¿Tiene contacto con antiguos compañeros del América, amigos del fútbol?

"Amigos del fútbol con quienes hablo siempre son Fabián Vargas, Kylian Virviescas,

Jhon Álex Cano, Oscar Villarreal, Julián Viáfara, Jersson González, Carlos Angulo, Alexis Márquez. Son muchos y tenemos grupos donde constantemente nos comunicamos".

¿Ahora se dedica a otros deportes, diferentes al fútbol?

"Infortunadamente ahorita el 11 de enero me hicieron una cirugía, un reemplazo de cadera. Tengo una prótesis en la cadera izquierda por desgaste. Entonces lo más probable es que no vuelva a jugar al fútbol".

¿Cómo así que tiene sobrino futbolista?

"Sí, sí. Samy Merheg Enciso que es delantero, vivió mucho tiempo en España, se formó allá; estuvo un año en el fútbol argentino con Rosario Central, no lo pudieron inscribir en AFA por ser menor de edad y desde 2018 comenzó su proceso en el Pereira. Ahora lo tienen en la profesional, con Leonel Álvarez y creemos que puede estar cerca de debutar".