🔴 Junior vs. América, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la Liga BetPlay II-2025, ONLINE

Guillermo Célis sale del terreno de juego, lesionado, y quien entra es Joel Canchimbo.
- 09:04 p. m. - JUNIOR 0-0 AMÉRICA🔴 Minuto 30'
- 09:03 p. m. - JUNIOR 0-0 AMÉRICA🔴 Minuto 25'
Preocupación por Guillermo Célis, quien tiene una molestia física y parece que no puede continuar en cancha.
- 09:03 p. m. - JUNIOR 0-0 AMÉRICA🔴 Minuto 20'
El 'tiburón' tiene la posesión del balón, pero no le hace daño a su rival, que cierra bien los espacios.
- 08:53 p. m. - JUNIOR 0-0 AMÉRICA🔴 Minuto 15'
José Enamorado aprovechó un error en salida de la defensa americana y, por poco, marca el primer tanto de la noche.
- 08:47 p. m. - JUNIOR 0-0 AMÉRICA🔴 Minuto 10'
Josen Escobar, primer amonestado del encuentro, tras una dura falta sobre Guillermo Celis.
- 08:46 p. m. - JUNIOR 0-0 AMÉRICA🔴 Minuto 5'
Yojan Garcés tuvo la oportunidad de abrir el marcador, pero Didier Moreno reaccionó a tiempo y cortó su remate.
- 08:41 p. m. - JUNIOR 0-0 AMÉRICA🔴 ¡Empezó el partido!
Sonó el pitazo inicial y rueda la pelota en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.
- 08:39 p. m. - PREVIA DE JUNIOR VS. AMÉRICA🔴 Alineación titular confirmada de América de Cali
📋 Así formaremos esta noche para enfrentar a Junior en el Metropolitano. 👹#JUNxAMÉ#LigaBetPlay pic.twitter.com/mUDIBd5l8M— América de Cali (@AmericadeCali) December 5, 2025
- 08:38 p. m. - PREVIA DE JUNIOR VS. AMÉRICA🔴 Alineación titular confirmada de Junior de Barranquilla
- 08:36 p. m. - PREVIA DE JUNIOR VS. AMÉRICA👋 ¡Bienvenidos a este partidazo!
No se desconecte porque, desde ahora y hasta el final, le llevaremos lo mejor, minuto a minuto, del partido de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025.
