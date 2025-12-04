Síguenos en:
Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / 🔴 Junior vs. América, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la Liga BetPlay II-2025, ONLINE
EN VIVO

🔴 Junior vs. América, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la Liga BetPlay II-2025, ONLINE

En el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, Junior de Barranquilla recibe al 'escarlata', en un partido decisivo, tras la victoria de Nacional sobre Medellín.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 4 de dic, 2025
  • 09:04 p. m. - JUNIOR 0-0 AMÉRICA
    🔴 Minuto 30'

    Guillermo Célis sale del terreno de juego, lesionado, y quien entra es Joel Canchimbo.

  • 09:03 p. m. - JUNIOR 0-0 AMÉRICA
    🔴 Minuto 25'

    Preocupación por Guillermo Célis, quien tiene una molestia física y parece que no puede continuar en cancha.

  • 09:03 p. m. - JUNIOR 0-0 AMÉRICA
    🔴 Minuto 20'

    El 'tiburón' tiene la posesión del balón, pero no le hace daño a su rival, que cierra bien los espacios.

  • 08:53 p. m. - JUNIOR 0-0 AMÉRICA
    🔴 Minuto 15'

    José Enamorado aprovechó un error en salida de la defensa americana y, por poco, marca el primer tanto de la noche.

  • 08:47 p. m. - JUNIOR 0-0 AMÉRICA
    🔴 Minuto 10'

    Josen Escobar, primer amonestado del encuentro, tras una dura falta sobre Guillermo Celis.

  • 08:46 p. m. - JUNIOR 0-0 AMÉRICA
    🔴 Minuto 5'

    Yojan Garcés tuvo la oportunidad de abrir el marcador, pero Didier Moreno reaccionó a tiempo y cortó su remate.

  • 08:41 p. m. - JUNIOR 0-0 AMÉRICA
    🔴 ¡Empezó el partido!

    Sonó el pitazo inicial y rueda la pelota en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

  • 08:39 p. m. - PREVIA DE JUNIOR VS. AMÉRICA
    🔴 Alineación titular confirmada de América de Cali

  • 08:38 p. m. - PREVIA DE JUNIOR VS. AMÉRICA
    🔴 Alineación titular confirmada de Junior de Barranquilla

  • 08:36 p. m. - PREVIA DE JUNIOR VS. AMÉRICA
    👋 ¡Bienvenidos a este partidazo!

    No se desconecte porque, desde ahora y hasta el final, le llevaremos lo mejor, minuto a minuto, del partido de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025.

