Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / 🔴 Junior vs. Deportes Tolima, EN VIVO: minuto a minuto del partido de Liga BetPlay I-2026
EN VIVO

🔴 Junior vs. Deportes Tolima, EN VIVO: minuto a minuto del partido de Liga BetPlay I-2026

Este domingo, en Barranquilla, Junior y Deportes Tolima se vuelven a ver las caras luego de la final de la Liga II-2025. ¡No se lo pierda!

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 18 de ene, 2026
REFRESCAR
  • 05:42 p. m. - PREVIA
    Los inicialistas del Tolima

  • 05:42 p. m. - PREVIA
    La titular de Junior

  • 04:46 p. m. - PREVIA
    Los convocados del Tolima

  • 04:46 p. m. - PREVIA
    Los convocados del Junior

  • 04:45 p. m. - PREVIA
    ¿Por dónde ver el juego?

    El encuentro será transmitido por la televisión cerrada.

  • 04:44 p. m. - PREVIA
    ¿A qué hora es el partido?

    La pelota rodará a las 6:20 p.m. (hora Colombia).

  • 04:44 p. m. - PREVIA
    Bienvenidos

    No se pierda ningún detalle del partido entre Junior y Deportes Tolima.

