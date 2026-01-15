🔴 Junior vs. Santa Fe; siga EN VIVO el minuto a minuto de la final de ida, en la Superliga

¡Listo ✅ el camerino del León 🦁!#VamosSantaFe 🇮🇩 pic.twitter.com/XVLH3Aeep1— Independiente Santa Fe (@SantaFe) January 15, 2026
- 06:24 p. m. - ¡Listo el camerino 'cardenal'!
- 06:23 p. m. - ¡El 'tiburón' va rumbo al Metro!
¡CAMINO A LUCHAR POR UN NUEVO TÍTULO! 🔥🦈#VamosJunior pic.twitter.com/qbbM4gRGGW— Junior FC (@JuniorClubSA) January 15, 2026
- 06:16 p. m. - ¡Bienvenidos!
Sean todos bienvenidos al minuto a minuto del duelo entre Junior y Santa Fe, por la gran final de ida en la Superliga.
