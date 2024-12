Kevin Londoño y una grave denuncia, con amenazas a su esposa de hinchas de Santa Fe

A través de sus redes sociales, Kevin Londoño realizó grave denuncia sobre unas amenazas recibidas en Bogotá, por parte de aficionados de Santa Fe, que intimaron a su esposa con arma blanca. El jugador hizo un llamado al presidente ‘cardenal’.

“El día de hoy tengo que usar mis redes para algo lamentablemente, no tan bueno. Quiero hacer una denuncia pública debido a que hace unas semanas he venido recibiendo amenazas por medio de llamadas a través de números ocultos, donde me manifiestan que si vuelvo a Santa Fe y piso la sede de del equipo me harán daño a mí y a mi familia”, indicó de entrada el actual futbolista del Deportivo Pasto.

No obstante, la cosa no quedó ahí, pues Londoño, a través de un historia en su cuenta oficial de Instagram, se confesó: “Este tema ya pasó a otro nivel dado que mi esposa fue intimidada en la ciudad de Bogotá por dos personas que vestían prendas de Santa Fe, la abordaron con arma blanca y le dijeron que si yo volvía al club me iban hacer daño a mí y a mi familia. Debo hacerlo por este medio ya que le manifesté al presidente lo sucedido y no he recibido respuesta alguna”.

🚨 Kevin Londoño denuncia amenazas hacía él y su familia.



Su esposa fue intimidada en Bogotá.



Repudio total hacía cualquier situación de violencia y/o amenaza para cualquier persona. pic.twitter.com/HkgIjN6L3F — Nicolás Cadena (@nicocadena_) December 11, 2024

“Ya estamos tomando cartas en el asunto en lo manera legal, por la tranquilidad mía y de mi familia. Espero que el presidente de Santa Fe pueda cumplir su palabra, ya que no hubo una compra de mis derechos y se dé la terminación de contrato por el bien mío y de mi familia”, concluyó Kevin Londoño, quien le envió contundente mensaje a Eduardo Méndez.