El jugador que se sintió humillado en Santa Fe y dejó duras declaraciones en el Campín

En la noche de este lunes 2 de diciembre Independiente Santa Fe recibió en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá a Deportivo Pasto , en un duelo correspondiente a la cuarta jornada del grupo A de los cuadrangulares finales de la Liga Betplay 2024-II, en un partido que comenzarían ganando los locales y en los minutos de adición vería como sus primeros tres puntos se escapaban, quedando sin posibilidades matemáticas de clasificar a la gran final.

Además de la dura derrota, producto de dos goles en tres minutos por parte de Daniel Moreno, goleador de la Primera División del Fútbol Colombiano , el partido se vio envuelto en la polémica por las duras declaraciones del extremo antioqueño Kevin Londoño, quien actualmente está de préstamo en Deportivo Pasto, pero su pase pertenece a Independiente Santa Fe, equipo al que le tiró 'con todo' asegurando que humillaron a su familia y su intención no es regresar al club capitalino, sino quedarse con 'los volcánicos'.

En la zona mixta, en declaraciones posteriores a la importante victoria 2-1 de Deportivo Pasto en condición de visitante, Londoño fue cuestionado por su continuidad en Independiente Santa tras finalizar su tiempo de préstamo con Deportivo Pasto, a lo que de manera contundente el futbolista de 31 años afirmó:

"Mi palabra sigue en pie, yo quiero salir del equipo. Yo siempre he sido una persona muy aguerrida a mi trabajo, y a pesar de que he tenido momentos muy difíciles siempre he reconocido cuando he estado mal y cuando he estado bien lo he reconocido. Yo sé que tuve un momento muy difícil en Santa Fe futbolísticamente, donde quizás no llegué a mi mejor nivel por no tener la pretemporada o por la cosas que quieras, lo acepto. Pero yo nunca voy a sentar que humillen a mi familia, que humillen a mi esposa, que humillen a mis hijos".

Kevin Londoño, jugador de Deportivo Pasto. Foto: Colprensa.

Con respecto a la "humillación" que vivió con Santa Fe, el propio futbolista se encargó de aclarar la situación, contando lo sucedido: "Aquí tuve una situación siendo jugador de Independiente Santa Fe donde dejaron entrar a familias y le cerraron la puerta en la cara a mi esposa y a mi hijo, y eso no lo voy a permitir. Que me humillen a mí, soy un jugador no pasa nada, pero a mi familia no y mi decisión sigue en pie".

De igual manera, el número '7' de Deportivo Pasto dejó más que clara su intención de seguir con su actual club y finalizar su vínculo con los 'Leones': "Voy a terminar mi vínculo con Santa Fe y esperar que se pueda hacer una renovación con el Deportivo Pasto".

