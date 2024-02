La 'dinastía' goleadora de Carlos Bacca tiene nuevo representante: Miller Bacca, el futuro del gol

Carlos Bacca es uno de los nombres que más trascendencia ha tenido en el fútbol colombiano e internacional en los últimos años. El delantero ha sabido brillar recientemente con Junior de Barranquilla, pero su recuerdo también es ameno en Villarreal, Sevilla, AC Milán, entre otros equipos europeos.

Sin embargo, todo parece indicar que el ADN goleador es cuestión de todos los portadores del apellido Bacca, pues Miller Bacca, sobrino del delantero del cuadro 'tiburón', también ha venido 'destapándose' con el Barranquilla FC y en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', pudo revelar algunos de los consejos que le da su tío y hasta se comparó con el número '70'.

"Tenemos cosas muy iguales con mi tío (Carlos Bacca). La forma de jugar, sobre todo. Siempre trato de verlo jugar a él y así poder hacer muchas cosas de él dentro de la cancha. Soy delantero entonces lo miro mucho", comentó entre risas de entrada el atacante.

También aseguró que está en constante contacto con Carlos Bacca, de quien asegura que los consejos y las experiencias es algo que siempre comparte con Miller, de cara a aportarle a su futuro. "Más que todo, siempre estamos hablando y él está al tanto mío y más que mi tío es un ejemplo para mi. El siempre me da consejos y de todo lo que ha vivido también", confesó el joven futbolista.

Por otro lado, también aseguró que hay un consejo que es el que más le repite, el hecho de disfrutar jugar al fútbol, que tanto para Miller, como para Carlos, es ahora lo más importante. "El consejo que él siempre me da es que trate de disfrutar el fútbol, que haga las cosas bien, que meta muchos goles y yo siempre lo he dicho y mi idolo va a ser mi tío siempre", terminó por declarar el delantero del Barranquilla FC.

¡Revive los tres goles del Barranquilla FC en la victoria 1-3 esta noche en Santa Marta! pic.twitter.com/QZfJhS1IyQ — Barranquilla FC (@BarranquillaFC) February 21, 2024

Otras declaraciones de Miller Bacca en 'Blog Deportivo'

¿Qué tiene de similar Miller Bacca a Carlos Bacca?

"Yo creo que tenemos cosas similares. Cuando salgo a jugar, juego muy bien con el balón y cuando me 'dan la papaya' eso siempre va a ser gol, póngale la firma. Pero, teensomo cosas similares. Yo creo que me parezco en muchas cosas: en el juego y cuando camino o cuando corro, pero eso son cosas que tengo parecidas a él".

¿Carlos Bacca le ayuda con sus implementación deportiva?

"Si, mi tío está muy atento me da mas que todo los guayos. Pero, los que me da son nuevos. Pero. a veces, cuando tiene por ahí algunos, me los da. Calzamos lo mismo, entonces también me beneficia eso".