La historia de Sergio Galván Rey: cuando más lo criticaban en Once Caldas, apareció con 5 goles

Mateo Cassierra fue la gran sensación del fin de semana en el fútbol europeo al marcar cinco goles en la victoria 5-1 del Zenit frente a Ajmat y se convirtió en el segundo colombiano en conseguir esta hazaña, luego de que Falcao García lo consiguiera con el Atlético de Madrid frente al Deportivo de La Coruña.

En el fútbol colombiano hubo un delantero al que no le bastó con conseguir este registro una vez, sino que lo hizo en tres ocasiones. Se trata de Sergio Galván Rey, quien hasta hace unas semanas era el goleador histórico del fútbol colombiano, récord que le fue arrebatado por Dayro Moreno Galindo.

Justamente, en ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ hablaron con Galván para conocer un poco lo que significa marcar cinco goles para un jugador profesional.

Para el colombo-argentino, su principal víctima fue el América de Cali, a quienes les anotó en dos oportunidades cinco goles; una con el Once y una con Nacional. El otro partido con el que lo logró fue frente al Cúcuta Deportivo, jugando con el cuadro manizalita.

“Cuando uno marca el primer gol es una sensación similar a la de siempre, tal vez hasta el tercero. Pero cuando uno ya marca el cuarto o el quinto, ya es impresionante porque a veces a uno le cuesta marcar tan solo uno y llegar a meter cinco es increíble. Son estos momentos donde uno tiene la posibilidad, en otras oportunidades uno tiene la misma situación y no lo logra”, fueron las palabras iniciales de Sergio Galván Rey.

¿Cómo se dio la primera vez que lo logró?

“La primera vez fue la que más me marcó, porque es una situación que no se olvida pero también por el momento que vivía en el Once Caldas, donde era criticado y estaba más afuera que adentro del equipo. Ya me habían dicho que no me iban a tener en cuenta en el equipo, me tuvieron que poner de titular. Lo que nadie se imaginaba, ni siquiera yo, era que iba a meter cinco goles”.

¿Qué le dijeron después de anotar los cinco goles?

“El presidente me dijo que pasara por su oficina para que renováramos el nuevo contrato (risas)”.

¿Qué recuerdos le quedaron de esos partidos?

“De esos partidos con cinco goles, guardé los guayos. Unos los dejé para mí, otros los doné al museo de Atlético Nacional y otros al museo del Once Caldas”.

¿Cómo vio lo que consiguió Cassierra?

“Me imagino la alegría que debe tener Cassierra, porque a veces es tan complicado hacer un solo gol imaginate hacer cinco. Ojalá esos goles los pueda plasmar con la Selección Colombia”.

Mateo Cassierra, delantero colombiano del Zenit de San Petersburgo, fue figura contra Krasnodar AFP