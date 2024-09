La patada más dura del fútbol colombiano: ¿quiénes fueron los protagonistas?

Un 22 de septiembre pero del año 2012 sucedió una de las patadas más duras en el fútbol colombiano. Esta se presentó durante un clásico bogotano entre Millonarios y Santa Fe, para ser más exactos fue el 269.

El estadio Nemesio Camacho El Campín fue el protagonista de un nuevo enfrentamiento entre 'embajadores' y 'leones', que tuvo de todo, entre ellas, la dura patada que le propinó Gerardo Bedoya a Jhonny Ramírez en la cara.

Ramírez, quien estaba tendido en el campo de juego a causa de una agresión previa de Bedoya, terminó sufriendo un golpe más duro y en esta oportunidad fue en su rostro. Inmediatamente, los compañeros del agredido no dudaron en recriminarle al de Santa Fe por su accionar. De otro lado, el árbitro Adrián Vélez no dudó en mostrarle la roja directa a Bedoya.

Y es que Gerardo Bedoya le puso los taches en la cara a Jhonny Ramírez, quien por supuesto, se quejó del dolor.

Publicidad

¿Qué dijo Gerardo Bedoya de la jugada?

Ese compromiso era válido por la Liga Postobón II-2012, y luego de este incidente en esa época el futbolista de Santa Fe pronunció las siguientes palabras: "Me equivoqué muy mal, me dejé sacar del partido, él me pegó y me pegó y en ese momento me nublé y reaccioné como no debía". Nada justifica mi reacción y no lo iba a pisar, vi las imágenes y se vio muy feo. Yo no soy así. Asumo que me equivoqué, ojalá la sanción no sea tan drástica. Jhonny ha sido mi amigo".

Publicidad

Aquí el video de la agresión de Gerardo Bedoya a Jhonny Ramírez en un clásico Millonarios vs. Santa Fe:

Un día como hoy pero de 2012, Bedoya le rompió la cabeza a Jhonny Ramírez, @SantaFe se comió uno insólito debajo del arco, el calvo Pérez la puso en el palo y Mayer Andrés terminó rompiendoles el orto como es la sana costumbre.



Siempre @MillosFCoficial pic.twitter.com/TB91Livrc9 — El Kínder de Cortés Ⓜ️ (@KinderDeCortes) September 22, 2024

Por esa dura patada a Jhonny Ramírez, el que fuese volante de Santa Fe recibió un duro castigo. Gerardo Bedoya fue suspendido por 15 fechas y además de ello debió pagar una multa cercana a las 600 dólares.