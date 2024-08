La salida de Alfredo Arias del Medellín: ¿hubo discusión con el mayor accionista?

Independiente Medellín perdió 2-0 a manos del Deportivo Cali, en la fecha 4 de la Liga BetPlay 2024-II. A pesar de tener un buen plantel, el cuadro ‘poderoso’ no ha tenido un buen arranque del campeonato, eso hizo perder la ‘paciencia’ en las directivas del club antioqueño y en la madrugada de este lunes se confirmó el despido del técnico Alfredo Arias.

Mientras buscan un entrenador para que ocupe el lugar del uruguayo, se conocieron detalles de lo que habría sido una acalorada discusión tras el encuentro en suelo vallecaucano, y que llevó a que se tomara la decisión de no contar más con el timonel ‘charrúa’.

¿Qué pasó entre Alfredo Arias y el máximo accionista del Medellín?

Este lunes, en el programa ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’, Javier Hernández Bonnet relató lo que sucedido tras el partido contra el Cali, con una discusión airada entre ambos.

“El hombre baja (el mayor accionista del DIM) y empieza a hablar con preocupación, intercambian opiniones sobre el funcionamiento del equipo, seguramente el técnico da algunas explicaciones, el dirigente aprieta muchísimo más y me cuenta la fuente que de un momento a otro, si bien el tono ya era elevado, se mantenía elevado pero relativamente con respeto, pero se sube sorprendentemente los decibeles de la conversación”, contó de entrada el director general de Gol Caracol.

Seguido a eso, mencionó que “la primera fuente me dijo me quede ciego porque no se qué fue lo que pasó, algo molestó al técnico del DIM en ese cruce. El mayor accionista le pide que renuncie, y Arias le dice que no lo hará, porque no tiene por qué renunciar, entonces el mayor accionista vuelve y sube la voz y se calentó mucho más. Se notó que las dos partes estaban descompuestas y como Arias no le renunció entonces ‘el que tiene plata marranea’, y le dijo te vas y tendrán que pagarle una indemnización durísima”.

Alfredo Arias, entrenador de Independiente Medellín

De esa manera, Javier Hernández Bonnet comentó que actualmente se encuentran negociando los términos económicos para la salida de Alfredo Arias.

“Están sentados los asesores de lado y lado tratando de poner sus puntos de vista, llevarlos a la mesa y firmar el acta de salida, de todos los detalles que implica una destitución, y el desenlace de un contrato que la gente del Medellín no maneja como corresponde. Podría ser un lío que termine en los tribunales internacionales. Nadie nos ha podido contar qué fue lo que le dijo el dueño del Medellín, que hizo que el asunto se saliera de causa, que no pudieran mantener la calma. En las próximas horas voy a tener el hecho, tengo otra fuente pero debe guardar reserva porque mientras los dos estén conversando, de cuanto pagar, entonces no quieren echarle candela al fuego”, finalizó.