Medellín tomó una decisión radical con Alfredo Arias, luego de perder con Deportivo Cali

Independiente Medellín sumó una derrota en su visita al Deportivo Cali, por la cuarta jornada de la Liga Betplay II-2024 del fútbol colombiano. El popular 'equipo del pueblo' cayó 2-0 en el estadio de Palmaseca y tras acumular esta caída desde las huestes del club tomaron una decisión radical y que tiene como protagonista al uruguayo, Alfredo Arias.

Por medio de un comunicado en la madrugada de este lunes 5 de agosto, Medellín oficializó la salida del banquillo técnico de Arias.

De entrada en el enunciado se leyó lo siguiente: "El Equipo del Pueblo SA informa a la hinchada, los medios de comunicación y la opinión pública en general, que las directivas de la institución han tomado la decisión de finalizar la relación contractual con el profesor Alfredo Arias y su cuerpo técnico".

Alfredo Arias, técnico del Medellín - Foto: Colprensa

A renglón seguido, el Medellín agradeció al timonel de 'charrúa' por su dedicación y profesionalismo mientras estuvo al frente en la dirección técnica.

"El club agradece al director técnico Alfredo Arias, al preparador físico Ignacio Berriel y a Francisco Nájera asistente técnico, la dedicación y el profesionalismo puestos al servicio del crecimiento de la institución en lo deportivo y administrativo durante su estancia en la institución y les desea muchos éxitos en sus proyectos futuros".

En otra parte del comunicado por parte del 'poderoso' en su página web complementaron que "en los próximos días, la institución estará informando acerca de quién asumirá las riendas del primer equipo".

¿Cómo va el Medellín en la Liga Betplay II-2024?

El rojo de la capital de Antioquia acumula seis puntos tras cinco jornadas disputadas, producto de un compromiso ganado, tres empatadas y uno perdido. Medellín se ubica parcialmente en la novena casilla de la tabla general.

Esta determinación por parte del DIM y la salida de Alfredo Arias llega en la antesala de la serie de los octavos de final contra Palestino, de Chile, por la Copa Sudamericana. El partido de ida está pactado para el próximo miércoles 14 de agosto, en territorio austral, a partir de las 7:30 de la noche, en horario de nuestro país. Mientras que todo se definirá en el Atanasio Girardot, el 21 de agosto, en el mismo horario.

"Hay que recomponer, tenemos un tiempo para fortalecer un poquito a los que han llegado sobre la marcha, hemos creído que han podido hacerlo, pero no se han encontrado, no se conocen todavía bien y se ve que eso es lo que está pasando, pienso yo. Tenemos diez días para el partido de Sudamericana y ahí nos jugamos la vida, hay que jugarlo como no hicimos hoy (domingo)", esas fueron las palabras de Arias tras el duelo contra los 'azucareros' en el Palmaseca.