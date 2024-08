Falcao García y su lesión: ¿cuándo volvería a jugar con Millonarios?

La lesión de Falcao García en el partido en el que Millonarios le ganó 1-0 al Deportes Tolima prendió las alarmas en las toldas 'embajadoras'. Finalmente, el parte médico confirmó que 'El Tigre "sufrió una fracturadel segundo metacarpiano en su mano derecha" y su retorno a las canchas será según la evolución del samario.

Para conocer un poco más de cuáles son los pasos a seguir en el tema Falcao y de qué trata esta lesión, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', consultaron con el médico deportólogo, César Arias.

De entrada, el galeno precisó que es una fractura del segundo metacarpiano: "Digámoslo de manera simple, es un hueso que une la muñeca con el comienzo del índice (dedo). Es un hueso largo, por eso se llama segundo metacarpiano, es uno hueso que se parte fácil. La mayoría de huesos largos y no tanto por el golpe, sino por la mecánica, el apoyó mal y el hueso se fracturó".

Falcao García, jugador de Millonarios. Colprensa

El médico Arias siguió explicando a la mesa de periodistas, liderada por Javier Hernández Bonnet del por qué el exjugador del Atlético de Madrid no necesitó cirugía, luego del diagnóstico.

"Es indispensable ver la radiografía. Cuando la fractura no se desplaza, es decir, los dos segmentos están alineados. Segundo, no se angula, es decir, hay una línea. Tercero, no tiene fractura fragmentada, no tiene tiene pedacitos, sino una sola línea. Esa fractura pega más rápido y no requiere de cirugía".

¿Qué más dijo el médico de César Arias de la lesión de Falcao García?

- ¿Cuándo volverá jugar el samario con Millonarios?

"Tres semanas, porque es el tiempo que habitualmente se estipula para ese tipo de fracturas, ¿qué va a pasar cuándo le quiten el yeso?, se tomará una radiografía y se mira si se formó el callo óseo. Es decir, un tipo de engrosamiento que a veces es palpable o se puede ver; Pero eso queda más grueso que el otro, porque ahí se creó un hueso nuevo para que se peguen esos extremos; y alguna limitación que puede quedar. La ventaja 'entre comillas' que tiene Falcao es que no es arqueó, entonces no tiene la pinza, ni la aproximación, simplemente su función normal".

- A profundidad del por qué no necesitó cirugía...

"Hoy en día la osteosíntesis, que así se llama la cirugía, hace que la recuperación sea mucho más rápido; pero no está indicada en todos los casos de fractura. Por lo que leí, en el examen médico de Millonarios, no requiere cirugía, eso nos indica que fue una fractura lineal, es decir no pasó de lado a lado el hueso; no fue conminuta, no hubo fragmentos, no hubo angulación; esos extremos de la fractura quedan proximales, que quedan cara a cara; eso hace que el callo óseo, que es lo que necesita el hueso para volver a conseguir su estructura sólida".

- ¿Por qué solo lo inmovilizaron?

"Se puede conseguir solo con inmovilización, eso significa que él (Falcao) no puede apoyar, no puede mover. La inmovilización va generalmente del codo hasta los dedos para que esos fragmentos peguen, porque están quietos, es igual que cuando nosotros cogemos el pegante 'superbonder'; sino mantenemos la dos superficies que vamos a pegar, no pegan".