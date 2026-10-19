Las dos jugadas de Santiago Arias, con Independiente, que lo hicieron viral en redes sociales

Independiente sacó un empate 1-1 en su visita a Racing, en el clásico de Avellaneda disputado este domingo, en el que estuvo en cancha el futbolista colombiano Santiago Arias, con el equipo 'rey de copas'.
Y aunque tuvo una buena actuación, tras este partidazo se volvió viral por dos jugadas seguidas en las que falló en defensa. Primero, dejándose ganar la posesión cerca a su arco, pero la que más ha dado de qué hablar es cuando recibe la pelota y se le pierde por un instante, mostrándose confundido.
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En redes sociales no perdonaron a Santiago Arias, especialmente los hinchas de Independiente, escribiendo cosas como "¿qué hace Arias?", "¿ese es Santiago Arias?", "este tipo jugó tres mundiales...".
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