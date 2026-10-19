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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Las dos jugadas de Santiago Arias, con Independiente, que lo hicieron viral en redes sociales

Las dos jugadas de Santiago Arias, con Independiente, que lo hicieron viral en redes sociales

En el clásico de Racing 1-1 Independiente, en Argentina, el lateral derecho colombiano Santiago Arias protagonizó una acción con la que ha sido criticado y ha generado todo tipo de reacciones.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 19 de oct, 2026
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Sanatiago Arias Independiente
Sanatiago Arias, lateral derecho de Independiente - Foto:
Independiente Oficial

Independiente sacó un empate 1-1 en su visita a Racing, en el clásico de Avellaneda disputado este domingo, en el que estuvo en cancha el futbolista colombiano Santiago Arias, con el equipo 'rey de copas'.

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Y aunque tuvo una buena actuación, tras este partidazo se volvió viral por dos jugadas seguidas en las que falló en defensa. Primero, dejándose ganar la posesión cerca a su arco, pero la que más ha dado de qué hablar es cuando recibe la pelota y se le pierde por un instante, mostrándose confundido.

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En redes sociales no perdonaron a Santiago Arias, especialmente los hinchas de Independiente, escribiendo cosas como "¿qué hace Arias?", "¿ese es Santiago Arias?", "este tipo jugó tres mundiales...".

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Acá la jugada viral de Santiago Arias en Racing 1-1 Independiente:

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