Alexis García: "El ambiente fue pesado para Nacional, es evidente la preocupación del hincha"

Alexis García,ídolo de Atlético Nacional,pero actual técnico de La Equidad, habló este lunes con ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’, sobre varios temas de la actualidad del fútbol colombiano, entre esos el mal presente que vive el elenco antioqueño, con resultados adversos, mala relación con la hinchada y mucho más.

Para iniciar, el estratega chocoano mencionó que “soy sincero, desconozco lo que pasa en el club, no me siento con el físico para estar pendiente de La Equidad y Nacional. La verdad no sabría dar una respuesta clara de lo que está pasando en el equipo”.

Sin embargo, Alexis García vivió en El Campín las protestas de los hinchas del elenco ‘verdolaga’ en el duelo del domingo, por la fecha 9 de la Liga del fútbol colombiano 2024-I.

“El ambiente fue pesado, es innegable, fue incomodo, la afición está preocupada con lo que pasa allá. Están reaccionando de una manera difícil. Las amenazas están dañando al deporte más lindo del mundo. No es Nacional, no es América, es a cualquier equipo que le puede pasar y daña el espectáculo”, aseguró sobre el presente del club paisa.

Acá más declaraciones de Alexis García en ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’:

*El buen momento de La Equidad

“Es trabajo, se nota muy poquito cuando uno no gana. A los delanteros les dedico mucho rato después de entrenar. En 10 minutos les doy consejos para que puedan implementarlo en la cancha”.

*El talento es clave en el equipo

“Yo pienso que la base del equipo es la condición individual. Los entrenadores le pedimos a los muchachos labores sin balón. Ellos con su capacidad embellecen el juego”.

Alexis García, técnico de La Equidad. COLPRENSA

*Johan Rojas, un talentoso

“Rojas es un talento, es un jugador que le gusta la pelota, tiene una condición especial, tiene muy buen remate. Es un chico que le gusta jugar, uno le pregunta cuál es su posición ideal y me dice que en la cancha. Le gusta jugar hacia adentro, le estamos metiendo en la cabeza que juegue más para el equipo. El balón es una tentación”.

*La Equidad le ganó a América, pero terminó sufriendo

“La Equidad jugó con América que tuvo dos hombres menos cuando nosotros íbamos ganando. Nosotros nos paramos mal y por eso fue que nos contraatacaron. Perdimos la estructura, yo me equivoqué con los cambios. Con egoísmo no íbamos a llegar a nada”.

*Millonarios, el próximo rival

“Estamos trabajando duro para clasificar, nuestro objetivo es respetar a los rivales. Tenemos que preparar el partido contra Millonarios y tiene un entrenador que ha demostrado que es el mejor de los últimos tiempos”.

*Kevin Viveros, el goleador contra Atlético Nacional

“Kevin Viveros es un jugador que hay que entenderlo, hay que motivar, hay que empoderar. En lo personal hemos hecho un trabajo excepcional. Él aprendió a soñar. Se parece al ‘Tren’ Valencia, tiene muchas cositas del ‘Tren’, guardando las proporciones”.