Arturo Reyes: "En todos los momentos del juego, Fortaleza fue superior a nosotros"

Arturo Reyes, director técnico del Junior de Barranquilla, analizó el encuentro en el que su equipo terminó cayendo por un marcador de 2-0, por la sexta fecha de la Liga 2024-I, contra Fortaleza.

En primera instancia, no se quiso ocultar y aseguró que le faltó mucho al Junior para conseguir el resultado, además de resaltar el buen juego de los locales. "La apertura del marcador fue muy rápida y Fortaleza tuvo varias oportunidades de gol en el primer tiempo y nunca nos encontramos en la primera mitad. En el segundo, tratamos de reaccionar, pero nos faltó muchísimo más. Nosotros somos un equipo que normalmente estamos con una alta posición tanto de local, como de visitante y hoy no pudimos. Hay que felicitar también a Fortaleza, porque hizo un muy buen trabajo", comentó el estratega.

Por otro lado, explicó porque propuso una alineación alternativa para este encuentro, pues jugadores como Carlos Bacca, Yimmi Chará o Víctor Cantillo, no jugaron este partido. "Prácticamente, con un solo cambio entre partido y partido y la misma nómina, pues el grupo sintió el desgaste. Sobre todo, en ese primer tiempo contra Pasto y nosotros consideramos que con la nómina que tiene junior, podíamos darle posibilidades a jugadores que están entrenando y que están esperando su oportunidad", argumentó su decisión el samario.

"Yo creo que la nómina que sacó Junior para jugar contra Fortaleza era una muy buena, pero nos encontramos con un muy buen rival, con un rival que hizo las cosas bastante bien y nos equivocamos a los cinco minutos, ya estábamos perdiendo y eso, seguramente, también cambió los planes", terminó por agregar.

Finalmente, terminó por elogiar el trabajo de Fortaleza y sin excusas, adicionó que ahora tendrán que mirar para adelante. "En todos los sectores del campo y en todos los momentos del juego, Fortaleza fue superior a nosotros. No nos salió bien en ningún sector, ni arriba, ni abajo, ni a la derecha, ni a la izquierda, fue un muy mal juego nuestro. Lo principal es que nosotros, como cuerpo técnico, y los jugadores que salieron al campo y que están ahí en el camerino, saben lo que pasó y saben cómo se sienten y saben que tenemos una muy buena responsabilidad de aquí en adelante".

Más declaraciones de Arturo Reyes en rueda de prensa

¿Qué enseñanza se lleva del partido contra Fortaleza?

"La enseñanza es que nosotros en condición de visitante y sobre todo en la altura tendremos que buscar alternativas, plantear cosas diferentes. Para el próximo partido, tenemos una semana para prepararlo y la idea es que podamos tener los jugadores que nos demuestren en la semana que están para jugar un partido tan importante como lo tendremos".

Respecto a jugar en la altura...

Cuando la parte colectiva no anda bien no es fácil, pero hoy fue una muy mala tarde para junior. A nosotros históricamente no nos ha ido bien en la altura. Pero yo no eres un equipo que por sus jugadores y por su historia. Tendría que buscar hacer mejores presentaciones en la altura.